Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Вымогатель добрался до «Роснефти»
Новый компьютерный вирус поразил информационные системы нескольких тысяч компаний по всему миру
Среди пострадавших нефтяники, банкиры, металлурги и кондитеры
- Павел Кантышев,
- Виталий Петлевой,
- Елизавета Серьгина,
- Михаил Оверченко
- / Ведомости
По информации компании Group-IB, днем пострадало более 100 компаний в СНГ
Cергей Коньков / ТАСС
Вчера началась эпидемия нового компьютерного вируса-шифровальщика. Главным образом он поразил работу российских и украинских организаций, но затронул и компании из других стран мира. Вирус предупреждает пользователей, что все их файлы зашифрованы, а попытки самостоятельного восстановления бесполезны. Вирус-вымогатель требует перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен за разблокировку доступа.
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