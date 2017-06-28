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Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Вымогатель добрался до «Роснефти»

Новый компьютерный вирус поразил информационные системы нескольких тысяч компаний по всему миру

Среди пострадавших нефтяники, банкиры, металлурги и кондитеры
  • Павел Кантышев,
  • Виталий Петлевой,
  • Елизавета Серьгина,
  • Михаил Оверченко
  • / Ведомости

Вчера началась эпидемия нового компьютерного вируса-шифровальщика. Главным образом он поразил работу российских и украинских организаций, но затронул и компании из других стран мира. Вирус предупреждает пользователей, что все их файлы зашифрованы, а попытки самостоятельного восстановления бесполезны. Вирус-вымогатель требует перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен за разблокировку доступа.

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