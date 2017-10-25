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В Group-IB рассказали о завершении основной волны вируса Bad Rabbit

Ведомости
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Активное распространение вируса-шифровальщика Bad Rabbit, атаковавшего накануне сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанка», а также Киевского метрополитена, международного аэропорта Одессы и Мининфраструктуры Украины, завершено. Домен, с которого раздавалась вредоносная программа, уже не отвечает, заявил ТАСС замглавы лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, специализирущейся на предотвращении киберпреступлений, Сергей Никитин.

Загрузка вредоносного ПО шла с ресурса 1dnscontrol.com, - сообщается на сайте Group-IB. Его доменное имя было зарегистрировано 22 марта 2016 г. и продлевается до сих пор. «С ним связано множество других вредоносных доменов, первая активность которых относится еще к 2011 г.», - отмечают эксперты.

Ранее вирусная лаборатория Eset обнаружила связь Bad Rabbit с вирусом NotPetya. В последних атаках было использовано «вредоносное ПО Diskcoder.D - новая модификация шифратора, известного как Petya. Предыдущая версия Diskcoder была задействована в кибератаке в июне 2017 г.», - отмечается в сообщении компании. Эксперты выяснили, что вредоносный JS скрипт отправлял часть информации на сервер, принадлежащий компании Jetmail, которая занимается Email маркетингом. В настоящее время их сайт недоступен.

Специалисты Group-IB выяснили, что вирус распространялся с помощью веб-трафика с взломанных интернет-ресурсов. После заражения на экране компьютера появлялось поддельное окно, предлагающее установить обновление Adobe Flash плеера. В случае согласия, начиналось скачивание и запуск вредоносного файла. Затем пользователь мог видеть окно с адресом сайта в сети и код, который нужно было ввести для появления биткоин-кошелька. За разблокировку компьютера злоумышленники требовали перевести 0,05 биткойна (около $283). Также, на странице сайта шел отсчет времени до увеличения стоимости выкупа.

«Никаких уязвимостей вообще не было, пользователи сами запускали файл», - поясняет Никитин. По его словам, в локальной сети, BadRabbit крал из памяти логины и пароли и мог самостоятельно устанавливаться на другие компьютеры. Это происходило с помощью программы Mimikatz.

Bad Rabbit стал уже третьей вирусной эпидемией за 2017 г. В мае 2017 г., вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Тогда исследователи пришли к выводу, что за атакой стоят северокорейские хакеры из Lazarus. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах. Атаку NotPetya исследователи связывали с группой BlackEnergy.

12 октября Служба безопасности Украины предупреждала о вероятности новых масштабных кибератак на государственные структуры и частные компании, подобных эпидемии NotPetya с использованием его обновлений, отмечают эксперты Group-IB.

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Политика
Новости

Владелец «Ливиза» приговорен еще к 8,5 годам колонии

Ведомости
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Экс-сенатор от Ненецкого АО, владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш приговорен Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга к 8,5 годам колонии, сообщает РАПСИ. Он был признан виновным в мошенническом хищении 190 млн руб. у банка «Таврический».

Предправления банка «Таврический» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша были признаны соучастниками Сабадаша и приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. «Всем осужденным назначены штрафы по 100 000 руб., гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме», - уточнили в надзором ведомстве.

Из материалов дела следует, что с июня по декабрь 2013 г. осужденные заключили с подконтрольной Сабадашу фирмой кредитные договоры, по которым они получили 190 млн руб. При этом была нарушена процедура согласования и выдачи кредитов. «В дальнейшем соучастники перевели похищенные деньги на счета других подконтрольных Сабадашу юридических лиц, находящихся за пределами Российской Федерации», - сообщили в прокуратуре.

В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был обвинен в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). Тогда следователи установили, что подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-Контрактстрой» пыталась получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В фиктивных документах объем проведенных работ оценивался в 12,5 млрд руб., но по мнению следователей на деле составил 5,4 млрд руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Microsoft изучает ситуацию с атаками вируса Bad Rabbit

ТАСС
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Microsoft изучает информацию о хакерских атаках на российские СМИ и украинские компании с помощью вируса-шифровальщика Bad Rabbit, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Microsoft в России Кристины Давыдовой.

«Мы знаем об инцидентах и изучаем ситуацию», - отметила она.

Во вторник вирус-шифровальщик парализовал работу сайтов нескольких российских СМИ. «Лаборатория Касперского» и Group-IB сообщили, что были атакованы сайт «Интерфакса» и сервер петербургского издания «Фонтанка». Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков пояснил, что информационная система компании подверглась именно взлому.

Как защититься от вируса-шифровальщика

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Финансы
Новости

Более 30% россиян пользуются интернет-банкингом

РИА Новости
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Не менее 31,5% россиян пользуются интернет-банкингом или мобильным банкингом, об этом говорится в материалах Центробанка России.

«Эта доля за последний год выросла на 7,8 процентного пункта», — уточняет регулятор.

По мнению ЦБ, дистанционные и цифровые финансовые услуги могут отчасти компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия банков. За год число филиалов и отделений кредитных организаций снизилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи – на 7,6%, касс банковских платежных агентов – на 4,6%.

При этом существенно увеличилось число касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6%. Подобные процессы наблюдаются по всему миру, говорится в материалах ЦБ.

По данным Международного валютного фонда, по итогам прошлого года Россия присоединилась к мировым лидерам по ряду индикаторов, характеризующих доступ граждан к финансовым услугам (инфраструктуре), опережая в том числе некоторые страны G7 и все страны БРИКС.

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Политика
Новости

Небензя назвал голосование совбеза ООН по Сирии срежиссированным спектаклем‍

РИА Новости
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что совбез ООН должен узнать больше информации о методах работы миссии ООН и ОЗХО, расследующей химатаки в Сирии, до процедуры продления мандата данного механизма.

По его словам, необходимо изучить соответствущий доклад миссии. «Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы», — пояснил он. Во время выступления на заседании совбеза ООН Небензя сказал, что «в противоположность тому, что утверждает посол Хейли» Россия не была ознакомлена с содержанием доклада миссии.

«После доклада, если им (России) не понравится доклад, они (Россия) могут решить наложить вето на продление мандата из-за того, что в докладе», — говорил британский дипломат, отмечая, что «никто из нас не знает содержания доклада».

24 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

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Бизнес
Новости

Полтавченко опасается возникновения дефицита хлеба в Петербурге

Ведомости
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором рассказал ему о затруднениях некоторых мукомольных предприятий города из-за дефицита вагонов. В своем послании Полтавченко пишет, что в связи с активным экспортом зерна ряд предприятий не могут получить вагоны для его перевозки. Об этом во вторник написала газета «Коммерсантъ».

Политик пишет, что тем временем основные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. Полтавченко выразил в письме свои опасения по поводу того, что сложившаяся ситуация окажет влияние на снабжение мукомольных производств Петербурга, скажется на увеличении себестоимости зерна и может привести к дефициту хлебопекарной продукции.

Собеседник газеты в отрасли уточняет, что со сложностями с поставкой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, а также в ГУП «Продовольственный фонд».

Представитель Дворковича Алия Самигуллина сказала изданию, что эта тема в настоящий момент прорабатывается в Минтрансе.

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Бизнес
Новости

Российский топливный союз попросил Путина навести порядок на оптовом топливном рынке

Интерфакс
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Российский топливный союз (РТС) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой навести порядок на рынках оптового моторного топлива страны «вплоть до введения на них контроля роста цен, аналогичного существующему в розничном сегменте». Письмо с этой просьбой РТС направил в администрацию президента во вторник, пишет «Интерфакс».

Как пишет РТС, на протяжении последних 6-7 лет ценообразование на оптовом и розничном рынках моторного топлива носит различный характер. Так, конкурентный розничный рынок отличается плавным изменением цен, и рост цен не превышает уровень инфляции. Вместе с тем цены «олигопольного оптового рынка подвержены влиянию таких факторов, как объемы производства, поставок на внутренний рынок, экспорта и продаж топлива на бирже, уровня товарных запасов, цен мирового рынка, курса рубля и некоторых других».

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Бизнес
Новости

Сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа» может стать недействительным с 27 октября

ТАСС/Ведомости
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Сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-авиа» перестанет быть действительным с 27 октября. Об этом рассказал во вторник ТАСС источник, близкий к авиакомпании.

В понедельник стало известно, что компания Aurora Investments Бориса Карлова совместно с «Ренессанс капиталом» и банками-кредиторами предложили Минтрансу план выхода авиакомпании из кризисной ситуации.

Во вторник министр транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство готово внимательно рассмотреть этот план. По его словам, он его пока не видел, но в курсе переговоров с Карловым.

Соколов также добавил, что сейчас внешние кредиторы работают в части разрешения ситуации с «ВИМ-аива». Так, в настоящий момент все лизингодатели в плановом режиме разбирают самолеты, не ожидая процедуры банкротства. По мнению министра, это является позитивным сигналом.

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Технологии
Новости

В Instagram была запущена функция совместного прямого эфира

ТАСС
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В социальной сети Instagram была запущена функция совместного выхода в прямой эфир. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Теперь пользователь может добавить в эфир любого, кто смотрит его трансляцию. После того как человек присоединится, экран будет разделен на два. Подключившийся пользователь появится в нижней части экрана.Возможность удалить гостя из прямого эфира имеется в любой момент. Он также может покинуть трансляцию самостоятельно.

Обновление в тестовом режиме появилось еще в августе. В России при этом оно стало доступно 24 октября.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 25 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

работодатели готовы платить 400 000 руб. в месяц специалистам по блокчейну;

«Яндекс» становится все популярнее у пользователей;

британские пенсионеры просаживают пенсию на казино и машины.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Александр Попофф, возглавляющий L'Oreal в Восточной Европе, рассказал в интервью о бизнесе в России

и статью на полосе «Комментарии»: столетие Октябрьской революции страна встречает оглушительным молчанием.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

Родственник Грица рассказал о его попытках встретиться с Фельгенгауэр перед нападением

Ведомости
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Алексей Гейлер - дальний родственник 48-летнего Бориса Грица, напавшего на заместителя главного редактора, ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, - дал интервью ВВС. Он рассказал о том, что за несколько дней до случившегося Гриц пытался узнать домашний адрес журналистки. По словам Гейлера, в Москве у Грица один родственник - он. «У него вообще в жизни есть только я и мама в Израиле», - отметил мужчина.

Гейлер рассказал, что Гриц за пять дней до случившегося попросил его о встрече. «Мы договорились встретиться у метро «1905 года». Мы там встретились. Он меня попросил: давай оставим наши телефоны в машине, выйдем поговорим», - рассказал он. По его словам, ему стало любопытно, о чем хочет с ним поговорить Гриц. «Тут началась клиника. Он мне в красках описывал то же, что сказал на допросе», - сказал он. Гриц говорил ему, что он не знаком с ней лично. «Нет, это все на уровне телепатии, мне мама в детстве открыла портал телепатический, и с тех пор очень к этому восприимчив», - пояснял ему Гриц. Напавший на журналистку считал, что Фельгенгауэр обладает телепатическими сверхспособностями, проникает в его душу и сознание.

Гриц говорил, что пытался связаться с ней через Facebook, жаловался, что она его игнорирует. «Мол, как только он едет в ту сторону, где она находится, она телепатически чувствует его приближение и уезжает в другую сторону. Ее тут же встречают родственники и куда-то увозят от меня. Я говорю: «А зачем тебе ее адрес?» Он говорит: «Просто хочу с ней встретиться и поговорить», - пересказал разговор Гейлер.

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Бизнес
Новости

На поддержку «ВИМ-авиа» потрачено 600 млн рублей

ТАСС
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что на перевозку пассажиров и поддержку авиакомпании «ВИМ-авиа» потрачено уже около 600 млн руб. Об этом он рассказал во время выступления на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, эти средства были потрачены «на вывоз пассажиров, расчеты за аэропортовое обслуживание, операционную деятельность авиакомпании».

В конце сентября «ВИМ-авиа» заявила об окончании выполнения чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

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