Атака вируса Petya начала сказываться на финансовых результатах компаний

Reckitt Benckiser – первая компания, сообщившая о потере выручки из-за состоявшейся на прошлой неделе кибератаки Максим Стулов / Ведомости

Reckitt Benckiser, производитель лекарств, предметов гигиены и товаров для дома в четверг объявила, что потеряет часть выручки из-за кибератаки, от которой на прошлой неделе пострадали десятки компаний по всему миру.

Теперь Reckitt Benckiser, выпускающая товары под брендами Nurofen, Durex и Vanish, прогнозирует падение сопоставимых продаж на 2% во II квартале. По оценкам компании, показатели выручки оставались бы неизменными, если бы не атака вредоносного вируса Petya и не ситуация в Индии, где ритейлеры снизили цены из-за введения налога с продаж и появления новых продуктов.

Негативное влияние этих факторов сохранится на протяжении всего года: в Reckitt снизили прогноз годового роста продаж с 3% до 2%. Впрочем, в компании рассчитывают компенсировать часть недополученной выручки в III квартале.

Reckitt Benckiser – первая компания, сообщившая о потере выручки из-за кибератаки, от которой пострадали различные организации, от британской рекламной группы WPP и датской судоходной компании AP Moller-Maersk до «Роснефти» и американской фармацевтической компании Merck. В Reckitt Benckiser распространившийся на прошлой неделе Petya привел к сбоям в производстве и продажах во многих странах. «Как следствие, мы не смогли до закрытия квартала отгрузить некоторые заказы и выставить счета клиентам. Проблемы на некоторых наших заводах сохраняются до сих пор, но мы планируем полностью восстановить их деятельность», – говорится в заявлении компании.

Petya, который поначалу казался вирусом-вымогателем, похожим на WannaCry, в мае поразившим сотни тысяч компьютеров в 150 странах, заразил компьютеры компаний и банков, кассовые устройства супермаркетов и банкоматы.

«На прошлой неделе мы сообщали о сбое в операциях, но не могли предупредить о его влиянии на выручку раньше, – заявила Reckitt. – Из-за окончания квартала мы только сегодня смогли количественно оценить влияние этого события, которое продолжает развиваться». Reckitt добавила, что оценка потерь не является окончательной, так как операционная деятельность компании еще полностью не восстановлена: «Мы все еще оцениваем все финансовые последствия этих событий».

Американский производитель детского питания Mead Johnson, которого Reckitt недавно купила за $18 млрд, заявил, что не пострадал от кибератаки.

Акции Reckitt к середине торгов в Лондоне упали на 2%. «Мы пока не рассматриваем снижение котировок как возможность для покупки», – написал в отчете Эдди Харгривз, аналитик Investec. По его мнению, к последним проблемам добавляются трения с Mead Johnson в ходе ее интеграции и возможное размывание долей инвесторов в результате продажи британской компанией продовольственных брендов – все это делает компанию непривлекательной для вложений в этом году.

Перевела Надежда Беличенко