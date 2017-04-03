Агропром

Reckitt Benckiser хочет продать свои продовольственные бренды

Она больше не считает их ключевым направлением бизнеса, и ей надо финансировать покупку Mead Johnson
Наиболее известный продовольственный бренд Reckitt Benckiser – горчица French’s
Наиболее известный продовольственный бренд Reckitt Benckiser – горчица French’s
French’s

Reckitt Benckiser думает о продаже своего продовольственного бизнеса. Корпорации нужны средства для финансирования поглощения за $18 млрд американского производителя детских смесей Mead Johnson.

«Продовольствие – действительно фантастический бизнес с великими брендами, людьми и историей опережающего развития. Тем не менее, для RB он не является ключевым. Поэтому мы решили начать стратегическую переоценку нашего продовольственного подразделения, в ходе которой мы рассмотрим все возможные опции для этого отличного бизнеса», – говорится в заявлении компании, владеющей, среди прочих, брендами Durex и Nurofen.

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