ЦБ предупредил банки о возможной кибератаке вируса-шифровальщика

Два предыдущих вируса WannaCry и Petya уже пытались атаковать банки

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: ЦБ предупредил о хакерах

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За последние три месяца по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков Евгений Разумный / Ведомости

Вчера FinCERT (структура ЦБ, занимающаяся кибербезопасностью) предупредила российские банки о «возможно готовящейся» атаке на них вирусов-шифровальщиков. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель ЦБ подтвердил, что FinCERT его действительно отправляла. Информацию об атаке эксперты получили из разных источников, говорит представитель ЦБ, но каких – не уточняет.