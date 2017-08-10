Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: ЦБ предупредил о хакерах
ЦБ предупредил банки о возможной кибератаке вируса-шифровальщика
Два предыдущих вируса WannaCry и Petya уже пытались атаковать банки
- Павел Кантышев
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За последние три месяца по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков
Евгений Разумный / Ведомости
Вчера FinCERT (структура ЦБ, занимающаяся кибербезопасностью) предупредила российские банки о «возможно готовящейся» атаке на них вирусов-шифровальщиков. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель ЦБ подтвердил, что FinCERT его действительно отправляла. Информацию об атаке эксперты получили из разных источников, говорит представитель ЦБ, но каких – не уточняет.
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