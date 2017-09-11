Российские виноделы обвинили «Аэрофлот» в отсутствии патриотизма

Они пожаловались в ФАС на закупку авиакомпанией иностранных вин для бизнес-класса

Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: Российское вино просится в полет

Тот факт, что крупная авиакомпания обходит их стороной, может служить стимулом российским виноделам улучшать качество продукции Е. Кузьмина / Ведомости

Саморегулируемая организация (СРО) «Виноградари и виноделы» (объединяет виноделов юга России) отправила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой обратить внимание на закупки вин для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота», крупнейшей авиакомпании, подконтрольной государству. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Председатель СРО Николай Пинчук подтвердил его отправку. В ФАС, по словам ее представителя, оно не поступило.

Размер контракта впечатляет (см. врез), говорится в письме СРО в ФАС, удивительно, что «Аэрофлот» закупает только импортные вина, когда в России есть вина премиального качества, которые могут быть закуплены по такому контракту.

«Аэрофлот» выбирает для бизнес-класса импортное вино, потому что пока российские производители не могут предложить товара, равного по качеству, в необходимом количестве и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики, объясняет представитель авиакомпании: при равном качестве вино российских производителей выйдет значительно дороже. «Пассажир бизнес-класса привык к вину высокого подтвержденного уровня качества, и мы должны быть уверены, что оправдаем эти ожидания», – объясняет он.

Выпить на борту Поставщик бортового питания «Аэрофлоту» объявил тендер более чем на 1 млн бутылок красного и белого вина производства Италии, Испании, Франции и Нового Света – для пассажиров бизнес-класса, по данным сайта госзакупок. Контракт двухлетний, вина – категории контролируемого по происхождению наименования. Бутылка белого не должна быть дороже 931,4 руб., красного – 753,4 руб., общая стоимость контракта – 1,15 млрд руб.

Поставщики «Аэрофлота», видимо, не потрудились узнать, чего достигло российское виноделие: 9 млн бутылок премиального вина по доступной цене выпускается в год, сообщает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, тот, кто принимает такие решения, не верит в российских виноделов и поступает непатриотично. Контракт противоречит прошлогоднему постановлению правительства о приоритете российских товаров перед иностранными, вторит ему Пинчук.

В бизнес-классе «Аэрофлота» на внутренних линиях есть игристое вино «Абрау-Дюрсо», в эконом-классе – российское вино, перечисляет представитель компании. Представитель «Абрау-Дюрсо» подтверждает сотрудничество с «Аэрофлотом». Авиакомпания не нарушает постановления правительства: когда российские вина будут удовлетворять ее требованиям, их включат в перечень для бизнес-класса, заверил ее представитель.

Российские тихие вина можно в качестве эксперимента предложить на выбор пассажиру, считает владелец производителя и дистрибутора вина «Легенда Крыма» Михаил Штырлин: отечественное вино на подъеме, есть что предложить. Но тот факт, что крупная авиакомпания обходит их стороной, может служить стимулом российским виноделам улучшать качество продукции, считает он.

В России есть премиальные вина, но пока в небольшом количестве, трудно обеспечить необходимые поставки, согласна с «Аэрофлотом» представитель группы «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева: российское вино объективно дороже – производство требует больших инвестиций, предложение ограничено, смысла снижать цены нет. Например, премиальное вино «Усадьба Дивноморское» стоит более 2000 руб. за бутылку, говорит она. Не так много компаний может подтвердить и качество – получение лицензий на производство вин защищенного географического указания и наименования места происхождения началось совсем недавно, заключает Домостроева.

Представители Минфина и Минсельхоза на запросы не ответили.