Сахалин получит и новый мост, и новый порт

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Государство всерьез взялось за развитие Сахалина Евгения Новоженина / РИА Новости

Обсуждение строительства железнодорожной линии, соединяющей Японию, Россию и страны Евросоюза, впервые началось в 2000 г. Но только в 2013 г. разработчик – Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ) – по заказу Минтранса подготовил технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Правда, из-за того что транспортная стратегия до 2030 г. откладывает реализацию проекта за 2020 г., а прогнозируемые перевозки оказались небольшими, строительство так и не началось. В 2016 г. президент РЖД Олег Белозеров предложил проект возобновить – и в мае 2017 г. началась повторная оценка.

На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин признал «планетарный масштаб» сахалинского моста, а его полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заметил, что «решение практически принято». Корректировка существующего ТЭО завершится в декабре 2017 г., добавляет человек, близкий к РЖД. Между тем широко обсуждаемый вариант маршрута – материк – Сахалин – Хоккайдо (Япония, см. карту) – не единственный. Актуализированное ТЭО учтет и другой – строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского и нового глубоководного морского порта на Сахалине, рассказывает представитель ИЭРТа. «Это повысит показатели эффективности проекта – в частности, часть грузов (к примеру, уголь из Находки) может переориентироваться на порт на Сахалине или прийти из Китая», – говорит разработчик. Новый порт должен помочь увеличить отгрузку сырья с Сахалина и, если его мощность будет около 15 млн т, строительство целесообразно даже без моста между Сахалином и материковой частью России или Сахалином и Японией, считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Сейчас грузы с материка на Сахалин и обратно едут по железнодорожно-паромной линии Ванино – Холмск. Если мост не будет построен, то к 2030 г. суммарный грузопоток через переправу составит около 1,5 млн т в год (для сравнения: в советское время грузооборот достигал 8–9 млн т). А если через проливы Невельского и Лаперуза будут протянуты мосты, суммарный грузопоток в 2030 г. может достигнуть 33 млн т, из которых 25,1 млн т придется на экспорт России в Японию.

Протяженность железной дороги Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского – 585,3 км, а стоимость – 386,6 млрд руб. (в ценах 2013 г. с НДС). Чтобы соединить Сахалин с материком, рассматривалось и строительство тоннеля: в этом случае протяженность линии составит 581,7 км, а стоимость – 387,05 млрд руб. Но мост разработчики считают оптимальным вариантом: содержание тоннелей дороже почти на 20%, что ставит под сомнение сроки окупаемости проекта, говорит представитель ИЭРТа. Министр транспорта Максим Соколов оценивал строительство моста с подъездными путями в 500 млрд руб. (по ТАСС). В ценах 2017 г. это действительно не менее 500 млрд руб. – при строительстве моста и не менее 600 млрд руб. – тоннеля, добавил Бурмистров.

ТЭО железнодорожной линии сейчас предусматривает и два варианта сообщения с Японией: первый – строительство железнодорожного тоннеля (65 км) или моста (45–48 км) стоимостью около 24–30 млрд руб., второй – организация железнодорожной паромной переправы между Сахалином и Хоккайдо.

С Сахалина можно увеличить экспорт угля (до 10 млн т в год), если будет запущен порт в Поронайском районе, считает Бурмистров. Например, только Восточная горнорудная компания может в среднесрочной перспективе увеличить добычу с 3,8 млн до 8–10 млн т в год. «Потенциал экспорта через новый порт связан с лесной отраслью, которая деградировала из-за отсутствия внутреннего спроса и логистических ограничений, а также с третьей очередью проекта «Сахалин-2» мощностью 5 млн т в год, – заметил эксперт. – Строительство глубоководного порта на Сахалине может быть целесообразно, даже если не будут построены мосты. Инвестиции в порт до 2025 г. можно оценить примерно в 20 млрд руб.».

Минтранс прорабатывает различные технические и экономические составляющие проекта, сказал лишь представитель ведомства. Представитель РЖД от комментариев отказался.