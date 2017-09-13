Миноритарии сетевых компаний не хотят объединяться

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«МРСК Центра» получит управленческие функции и необходимых сотрудников, но их будет меньше, чем при работе двух независимых аппаратов, рассказывает представитель «Россетей» Сергей Портер / Ведомости

Миноритарии и независимые директора «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» против объединения исполнительных органов компаний (обе входят в холдинг «Россети»). В понедельник советы директоров обеих компаний одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) единой управляющей компании, которой станет «МРСК Центра». «МРСК Центра» за управление «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 г. будет получать ежемесячно 10,8 млн руб. Переменная часть вознаграждения составит 3% от чистой прибыли «МРСК Центра и Приволжья» по РСБУ при достижении всех показателей KPI.

Крупнейший миноритарий обеих компаний – фонд Prosperity Capital – против того, чтобы «МРСК Центра» была единоличным исполнительным органом «МРСК Центра и Приволжья». Представители фонда в советах директоров обеих компаний (по два человека в каждом) голосовали против. В советах «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» по 11 человек.

Активы «Россетей» Холдинг «Россети» был основан в 2013 г. и включает в себя 14 межрегиональных сетевых компаний (МРСК) и одну магистральную – ФСК. «МРСК Центра» работает в 11 регионах России, еще за девять регионов ответственна «МРСК Центра и Приволжья». Недавно новым гендиректором «Россетей» стал руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский.

Решение объединить управление обеими компаниями было принято еще в прошлом году. Тогда же и. о. гендиректора «МРСК Центра и Приволжья» стал гендиректор «МРСК Центра» Олег Исаев. Концепция управления компаниями неэффективная: «МРСК Центра» на управлении не заработает, а ресурсов затратит много, говорит независимый директор «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Не было представлено обоснования, почему для «МРСК Центра и Приволжья» невозможно найти полноценного самостоятельного менеджмента, указывает директор обоих советов, представитель Prosperity Capital Роман Филькин: «Если команда «МРСК Центра» хорошо себя проявила, то почему не перевести их на работу в Центр и Приволжье?» Показатели эффективности, которых должен достичь новый менеджмент, не лучше прежних, а эффекта экономии от объединения не видно, соглашается независимый член совета директоров «МРСК Центра и Приволжья» Олег Федоров.

«МРСК Центра» Электросетевая компания

Акционеры – «Россети» (50,2%), Prosperity Capital (21,21%).

Капитализация – 21 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2017 г.) – 45,2 млрд руб.,

Чистая прибыль – 2,7 млрд руб.

«МРСК Центра» получит управленческие функции и необходимых сотрудников, но их будет меньше, чем при работе двух независимых аппаратов, рассказывает представитель «Россетей». Компании управляются из единого центра уже 10 месяцев и результаты показывают, что это эффективный инструмент, способствующий повышению финансово-производственных показателей и снижению операционных расходов, подчеркивает он. Впрочем, какой эффект уже достигнут, он не уточняет. Консолидация «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» позволит синхронизировать технические, технологические и финансово-экономические аспекты деятельности обеих компаний, отмечает представитель Минэнерго.

«МРСК Центра и Приволжья» Электросетевая компания

Акционеры – «Россети» (50,4%), Prosperity Capital (15,87%).

Капитализация – 37 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2017 г.) – 42 млрд руб.,

Чистая прибыль – 6,2 млрд руб.

В феврале гендиректор обеих компаний Исаев говорил, что компании обсуждают с миноритариями объединение двух компаний, но для этого нужно 75% плюс 1 голос, которым государство и «Россети» пока не обладают. Решение будет приниматься после 2017 г., отмечал тогдашний гендиректор «Россетей» Олег Бударгин (слова по «Интерфаксу»).

Объединение управленческих аппаратов – это первый шаг к переходу на единую акцию, но это усложнит приватизацию объединенной компании и регуляторные решения в отношении нее, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Но чтобы завершить переход миноритариев, проще всего выкупить, отмечает Скляр. Правда, средства на это не предусмотрены в инвестпрограммах компаний (суммарные программы обеих компаний – 15,4 млрд руб.), подчеркивает он. Пакеты Prosperity Capital в обеих компаниях стоят 10,3 млрд руб. по текущим котировкам.