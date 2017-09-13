Суд продлил конкурсное производство в головной компании JFC

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Кехману грозит ответственность Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вчера продлил конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си» на три месяца. Об этом ходатайствовал конкурсный управляющий Игорь Маслов в соответствии с решением, которое 25 августа приняло собрание кредиторов. Продление конкурсного производства нужно для привлечения к субсидиарной ответственности Владимира Кехмана, заявление об этом направил в суд Сбербанк, говорит источник, знакомый с планами кредиторов. Банк настаивает на привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности на основании заключения Маслова, который обнаружил у «Группы Джей эф си» невыгодные сделки с российскими и иностранными юрлицами, в результате которых должник понес убыток в размере около 4 млрд руб., говорится в заявлении, с которым ознакомились «Ведомости». Сделки были совершены в 2012–2015 гг., когда компания находилась под наблюдением. По данным конкурсного управляющего, на которые ссылается Сбербанк, должник закупал бананы по ценам выше рыночных и продавал их дешевле компаниям, близким к бывшему менеджменту «Джей эф си». Кехман был гендиректором ЗАО «Джей эф си» до сентября 2015 г., все сделки совершались с его ведома, утверждает Сбербанк. При этом возврат материальных благ должнику практически невозможен, так как в результате оспаривания сделок не может быть получен положительный финансовый результат, считает заявитель.

Вчера суд также отказал выплатить временному управляющему Дмитрию Бубнову вознаграждения (около 970 000 руб.), так как Сбербанк доказал, что тот исполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

Банкротство «Группы Джей эф си» продолжается с февраля 2012 г. Долги компании – 17,6 млрд руб., кредиторы получили около 1,5 млрд руб. Основатель компании Кехман проходит процедуру банкротства, его долги превышают 9 млрд руб.

Привлечение к субсидиарной ответственности выгодно кредиторам тем, что такие долги не подлежат списанию в рамках процедуры личного банкротства, говорит управляющий партнер юрбюро «Фордевинд» Сергей Зимин. По его словам, доказать, что сделки принесли убыток кредиторам, непросто, особенно если они не были оспорены в судебном порядке. Если сделки одобрил временный управляющий, это снимает ответственность за них с лица, контролирующего должника, говорит юрист.