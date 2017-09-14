Слабый рубль позволил России много заработать на зарубежных авиакомпаниях

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Доходы аэронавигационной системы согласно рекомендациям Меж­ду­на­род­ной организации гражданской авиации, можно направлять только на развитие самой системы Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предлагает изъять в бюджет у Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация по ОрВД, предоставляет услуги аэронавигационного обслуживания авиакомпаниям) 100% чистой прибыли в 2018–2020 гг. на общую сумму 41 млрд руб. Эти деньги предлагается направить на развитие аэродромной инфраструктуры, говорится в протоколе сентябрьского заседания рабочей группы при правительственной комиссии по транспорту. «Ведомости» ознакомились с документом, изложенную в нем информацию подтвердили два человека, близких к участникам заседания.

Откуда у Госкорпорации по ОрВД такие деньги? В 2014 г. обвалился рубль. А так как иностранные авиакомпании платят за аэронавигационное обслуживание в валюте, то в 2014–2016 гг. чистая прибыль госкорпорации выросла в несколько раз. На конец 2016 г. на ее счетах скопилось 48,5 млрд руб. В 2016 г. иностранные авиакомпании обеспечили ей около 80% доходов при меньшем объеме операций, чем выполнили российские перевозчики.

Если принять предложение Минфина, госкорпорации придется отменить 80% своей программы развития в 2018–2020 гг., говорится в протоколе. Программа предусматривает модернизацию аэронавигационного оборудования, говорит близкий к госкорпорации человек. При этом по эффективности аэронавигационного обслуживания Россия значительно уступает странам Европы и Северной Америки. Если принять предложение Минфина, будет создан очень плохой прецедент, продолжает собеседник «Ведомостей».

Госкорпорация уже скорректировала программу развития из-за того, что ей надо софинансировать достройку третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево», говорится в протоколе. Министр транспорта Максим Соколов рассказывал в июне, что госкорпорация может направить на этот проект 7,7 млрд руб. Новая взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» – самый грандиозный аэродромный проект в России, ее стоимость выросла с 35,5 млрд до 55 млрд руб. Полностью полоса будет достроена в 2018–2019 гг. уже после чемпионата мира по футболу – 2018.

Дополнительный 41 млрд руб. нужен не только для «Шереметьево», говорит близкий к госкорпорации человек. Представители Минтранса и Росавиации не ответили, во сколько сейчас оценивается новая взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево». Правда, других крупных аэродромных проектов больше не остается: полоса нового аэропорта «Платов» под Ростовом-на-Дону за 17,99 млрд руб. будет достроена в этом году. Одна из полос в «Домодедово» за 12,85 млрд руб. достраивается в конце этого – начале 2018 года. Все другие проекты к ЧМ-2018 в разы уступают даже им по стоимости, часть их уже завершена.

Доходы аэронавигационной системы согласно рекомендациям Меж­ду­на­род­ной организации гражданской авиации (ICAO), к которым присоединилась и Россия, можно направлять только на развитие самой системы, говорится в протоколе. Минфин уже давно зарится на деньги госкорпорации, он не обращает внимания на ICAO, сетует человек, близкий к госкорпорации. Пока аргументом про ICAO удавалось притязания Минфина отбить, говорит другой собеседник. Более того, еще в 2016 г. руководитель правительственной комиссии по транспорту вице-премьер Аркадий Дворкович решил, что доходы госкорпорации будут идти на ее же развитие, говорит третий близкий к ней собеседник.

Представитель госкорпорации сказал только, что решение правительства еще не принято. Представители Минфина и Дворковича от комментариев отказались. Правительственная комиссия по бюджетному планированию не поддержала предложение Минфина забрать деньги у Госкорпорации по ОрВД, говорит федеральный чиновник.

«Государство вправе самостоятельно распределять доходы, никакие международные правила это не регулируют», – заявил представитель ICAO. Если нарушить рекомендации ICAO, международные организации и авиакомпании, в первую очередь иностранные, могут возмутиться и потребовать снизить ставки за аэронавигационное обслуживание, говорят два человека, близких к госкорпорации. Сборы по международной практике должны обеспечивать функционирование и развитие отрасли, а не латать дыры в национальных бюджетах, добавляет один из них. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уже просила госкорпорацию снизить ставки за обслуживание, говорит ее сотрудник.

Строительству третьей полосы в «Шереметьево» были альтернативы, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов. Пропускную способность аэропорта (сейчас не более 55 взлетов-посадок в час, с третьей полосой – не более 90) можно было существенно увеличить за счет современных аэронавигационных технологий и совершенствования законодательства. «Это обошлось бы на порядок дешевле полосы», – констатирует Борисов. А забирать средства на развитие аэронавигации и закатывать их в бетон – это неэффективность в квадрате, добавляет он.