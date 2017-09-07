Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту
Перевозчики из бывших республик СССР обошли российских конкурентов
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис Туту.ру, опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самым вкусным пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
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На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
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Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
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На четвертой строчкой выше - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
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Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Ее часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
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Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т.е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
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На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
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На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии «Fly One»
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На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
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На десятой еще одна российская авиакомпания Red Wings
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