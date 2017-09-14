«Русская платина» ускоряет запуск месторождений

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Запустить промышленную разработку месторождений раньше срока «Русской платине» по силам, главное – найти финансирование автор / Русская платина

«Русская платина» Мусы Бажаева собирается начать добычу на месторождениях меди, никеля и платиноидов «Норильск-1» и «Черногорское» в 2020 г., рассказал представитель компании. Получается, что ввод обоих состоится с существенным опережением графика. По данным Минприроды, лицензии предусматривают начало работы на «Норильск-1» в 2023 г., на Черногорском месторождении – в 2022 г. В Роснедра заявок на перенос сроков начала разработки месторождений пока не поступало, говорит его представитель. Представитель «Русской платины» утверждает, что ввод Черногорского месторождения в эксплуатацию изначально был запланирован в 2020 г. По его словам, синхронное начало добычи на обоих месторождениях позволит эффективнее их разрабатывать.

Компании предстоит потратить на освоение обоих месторождений около $6,2 млрд, говорит представитель «Русской платины». В 2020 г. на «Норильск-1» планируется добыть не более 2–3 млн т руды, на Черногорском месторождении – 9 млн т. В 2012 г. «Русская платина» планировала добывать на обоих месторождениях по 6 млн т руды. Какова актуальная проектная мощность обоих проектов, представитель компании не уточняет. При этом металлургическое производство компания пока строить не планирует. А обогатительная фабрика по производству концентрата будет построена на Черногорском месторождении лишь в 2021 г. На ней же пока будет перерабатываться и руда с «Норильск-1», говорит представитель «Русской платины». В перспективе фабрика будет построена и на «Норильск-1», продолжает он. Вопрос в том, где ее строить: на месторождении болотистая местность и трудно будет найти подходящий участок.

«Русская платина» рассматривает и переработку части руды с «Норильск-1» на мощностях «Норникеля». «Если мы договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве, то на «Норильск-1» будет добываться столько руды, сколько «Норникель» будет перерабатывать», – пояснил представитель «Русской платины». Его коллега из «Норникеля» ситуацию не комментирует.

Запустить промышленную разработку месторождений раньше срока «Русской платине» по силам, главное – найти финансирование, уверен аналитик АКРА Максим Худалов. Но производить компания сможет лишь концентрат для экспорта в Китай, добавляет он. «Несмотря на высокое качество руды на месторождениях, инфраструктурные затраты на них слишком высоки», – констатирует эксперт.

С тех пор как «Русская платина» приобрела месторождения, платина подешевела почти в 2 раза, но вот палладий и медь в последнее время дорожают благодаря росту спроса на электромобили, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. «В такой ситуации компании редко ускоряют разработку. Вероятно, компания стремится продемонстрировать, что проект может генерировать денежный поток, пока цены не упали. Это позволит улучшить переговорную позицию для привлечения новых партнеров», – допускает эксперт.

Высокие цены на цветные металлы позволяют компании эффективнее согласовывать кредитование с банками, добавляет Худалов. Это также влияет на стремление компании быстрее начать разработку месторождений, полагает он. Худалов допускает, что в итоге «Русская платина» решит вопрос с продажей «Норникелю» лицензии на разработку «Норильск-1».