Россия может установить новый рекорд по сбору зерновых

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Реалистично в этом сезоне вывезти до 44 млн т, это нормализовало бы ситуацию на внутреннем рынке, полагает Рылько Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз США (USDA) в сентябрьском обзоре повысил суммарный прогноз урожая зерновых в России сразу на 5,3 млн т до 125,3 млн, из них 81 млн т пшеницы. USDA не учитывает данные о Крыме и не включает в расчеты данные о зернобобовых (горох, чечевица, нут) и некоторых зерновых культурах вроде гречихи – в отличие от российских статистиков.

Российский Минсельхоз, по словам его представителя, придерживается консервативного прогноза – 110 млн т зерна в чистом весе. Оценка эта остается неизменной почти с начала 2017/18 сельскохозяйственного года (длится с июля по июнь). Как объяснял министр сельского хозяйства России Александр Ткачев РБК, он не хочет давать несбыточных прогнозов: в стране на 20–30% не убрано зерно, впереди холодная осень, дожди, поэтому все очень спорно.

На 13 сентября в стране с 70,9% всех посевных площадей уже намолочено 108,2 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, по оперативным данным Минсельхоза – это 102,8 млн т в чистом весе. В прошлом году Россия собрала рекордные 120,7 млн т зерна.

Крупнейшие российские отраслевые аналитические агентства давно повысили прогнозы по урожаю зерновых. Последняя оценка «Совэкона» – 133 млн т зерна, из них 81,1 млн т пшеницы, у «Прозерна» – 132,2 млн и 80,3 млн т соответственно; у Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) – 131,5–134 млн и 81–84 млн т.

Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько считает ситуацию сложной: в основных зернопроизводящих регионах России цены на пшеницу уже опустились ниже экспортного паритета. То есть если в черноморских портах 1 т зерна стоит около 10 000 руб. с НДС, то, например, в Оренбурге по экспортному паритету цена должна быть около 7000 руб., а по факту – 6000 руб. и ниже.

Директор «Прозерна» Владимир Петриченко считает, что государству следует поддержать производителей любыми способами и как можно скорее. Минсельхоз решит, как стабилизировать снижающиеся цены на зерно, в начале октября, обещал Ткачев на правительственном часе в Госдуме в среду. ТАСС передает его слова, что будут использованы все инструменты: помимо закупочных интервенций есть договоренность с РЖД обнулить железнодорожные тарифы для стимулирования экспорта из удаленных регионов Центрального округа, Поволжья и Сибири. На это будет нужно около 3 млрд руб.

Рылько считает, что на запуск и отработку стимулирования вывоза зерна из отдаленных регионов уйдет несколько месяцев. Решать же вопрос с интервенционным фондом нужно было пару лет назад, когда была возможность частично освободить мощности. На 31 июля 2017 г. в фонде, по данным его госагента – Объединенной зерновой компании, – 4 млн т зерна.

Реалистично в этом сезоне вывезти до 44 млн т, это нормализовало бы ситуацию на внутреннем рынке, полагает Рылько.

Прогноз экспорта Минсельхоза России – 40 млн т, USDA – 43,1 млн т; на 6 сентября вывезено 7,8 млн т – на 22% больше, чем в 2016 г.