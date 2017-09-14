Philip Morris продолжает бороться за будущее без традиционных сигарет

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Фонд будет финансировать исследования, оценивать эффект от альтернативных бездымных продуктов David Karp / AP

Одна из крупнейших в мире табачных компаний – Philip Morris International (PMI) сообщила о намерении инвестировать $1 млрд в борьбу с курением в течение 12 лет. Специально для этого PMI создала фонд «За мир без курения»: с 2018 г. табачная компания будет ежегодно выделять по $80 млн, сказано в ее заявлении. Фонд будет финансировать исследования, оценивать эффект от альтернативных бездымных продуктов, а также влияние сокращения потребления сигарет на табачный бизнес. «За мир без курения» станет независимой организацией с собственным советом директоров.

Фонд возглавит бывший сотрудник Всемирной организации здравоохранения Дерек Йо, пишет газета Financial Times (FT). Ранее именно он руководил разработкой Рамочной конвенции по борьбе против табака, а также участвовал в создании межправительственного соглашения, благодаря которому введены ограничения на рекламу, антитабачные законы стали жестче, а налоги на сигареты повышены, уточняет издание.

Отныне PMI, как сказано в сообщении, сосредоточится на бездымных продуктах: в 2017 г. более 70% трат табачной компании, предусмотренных на научные исследования и разработки на глобальном уровне, и 30% трат на запуск и продвижение продуктов будут выделены на инновационные продукты. С 2008 г. компания, по собственным данным, уже инвестировала более $3 млрд в их исследование, производство и коммерциализацию. С ноября 2014 г. PMI активно продвигает технологию нагревательного табака iQOS (на российском рынке с ноября 2015 г.). По данным PMI, около 3 млн курильщиков уже перешли с традиционных сигарет на новую технологию. К 2025 г., ожидает компания, их число достигнет минимум 40 млн человек. Поскольку бездымное будущее не за горами, фонд станет очередным толчком к его изменениям, процитирован в сообщении гендиректор PMI Андре Калантцопулос.

Общественность скептически отнеслась к созданию фонда «За мир без курения», пишет FT: как показали недавние расследования, табачные компании не оставляют попыток наращивать продажи табака в развивающихся странах, а также продолжают бороться с табачными ограничениями со стороны правительств. Несколько организаций уже ввели запрет на финансирование от табачных компаний и на принятие на работу исследователей, финансируемых отраслью, уточняет издание. Среди транснациональных компаний PMI больше всех борется за снижение вреда здоровью от табака, однако это не быстрый процесс и он ориентирован больше на развитые страны, считает профессор Стерлингского университета Линда Болд, процитированная FT.