Петербургский метрополитен потратит более 700 млн рублей на безопасность
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
ГУП «Петербургский метрополитен» 12 сентября объявил электронный конкурс на услуги предоставления систем безопасности. Аукцион назначен на 6 октября, максимальная цена контракта – 726 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок.
Метро закупит систему, состоящую из камер видеонаблюдения, приборов извещения и проч., она будет проводить мониторинг нижних вентиляционных шахт и передавать информацию в ситуационный центр, а в случае нештатных ситуаций – отправлять сообщение тревоги.
Подрядчик должен будет настроить и поддерживать систему с 1 мая 2018 г. до конца 2022 г. Для определения цены метро направляло запрос предложений в пять компаний, получило четыре ответа, диапазон цен – от 718 млн до 735 млн руб.
Петербургский метрополитен признан небезопасным по итогам проверки, проведенной после теракта 3 апреля. Ространснадзор вынес 16 постановлений о привлечении метро к ответственности по ст. 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Среди основных претензий – низкая квалификация служб контроля, отсутствие отдельных стационарных камер с аудиозаписью. Установленные в метро камеры видеоконтроля пассажиропотока, по мнению ведомства, не прошли сертификацию. Метро оспаривает в суде все постановления Ространснадзора, три из них суд уже отменил.
На станциях метро уже установлены около 6000 камер видеонаблюдения и 356 стационарных металлодетекторов. За полгода служба безопасности метро проверила свыше 7,8 млн человек, у которых обнаружено 37 000 запрещенных к проносу предметов, в том числе ножи, оружие и проч.