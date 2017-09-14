Петербургский метрополитен потратит более 700 млн рублей на безопасность

Статья опубликована в № 4407 от 14.09.2017 под заголовком: Метро следит за безопасностью

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За полгода служба безопасности метро проверила свыше 7,8 млн человек, у которых обнаружено 37 000 запрещенных к проносу предметов Евгений Егоров / Ведомости

ГУП «Петербургский метрополитен» 12 сентября объявил электронный конкурс на услуги предоставления систем безопасности. Аукцион назначен на 6 октября, максимальная цена контракта – 726 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок.

Метро закупит систему, состоящую из камер видеонаблюдения, приборов извещения и проч., она будет проводить мониторинг нижних вентиляционных шахт и передавать информацию в ситуационный центр, а в случае нештатных ситуаций – отправлять сообщение тревоги.

Подрядчик должен будет настроить и поддерживать систему с 1 мая 2018 г. до конца 2022 г. Для определения цены метро направляло запрос предложений в пять компаний, получило четыре ответа, диапазон цен – от 718 млн до 735 млн руб.

Петербургский метрополитен признан небезопасным по итогам проверки, проведенной после теракта 3 апреля. Ространснадзор вынес 16 постановлений о привлечении метро к ответственности по ст. 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Среди основных претензий – низкая квалификация служб контроля, отсутствие отдельных стационарных камер с аудиозаписью. Установленные в метро камеры видеоконтроля пассажиропотока, по мнению ведомства, не прошли сертификацию. Метро оспаривает в суде все постановления Ространснадзора, три из них суд уже отменил.

На станциях метро уже установлены около 6000 камер видеонаблюдения и 356 стационарных металлодетекторов. За полгода служба безопасности метро проверила свыше 7,8 млн человек, у которых обнаружено 37 000 запрещенных к проносу предметов, в том числе ножи, оружие и проч.