OMV надеется на проект, сорвавшийся из-за банкротства ЮКОСа

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Российские компании заинтересованы увеличивать экспорт российской нефти по трубе, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук БелТа / ITAR-TASS

OMV заинтересована в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба» с территории Словакии до пригорода Вены – Швехата, где расположен ее завод. Об этом в среду рассказал председатель правления компании Райнер Зеле. Завод, по его словам, находится всего в 20 км от трубы. «Мы пытались построить перемычку до «Дружбы». Для этого проекта нам нужны необходимые согласования от Словацкой Республики», – сказал он. Но уже несколько лет компания не может получить одобрения Словакии, также необходимо одобрение от агентства по защите окружающей среды. Он допустил, что появится новый маршрут для трубы: «Первоначальный маршрут критиковали экологические организации».

«Дружба» – сеть нефтепроводов, по которым нефть из России экспортируется в Европу (см. карту). Их строительство началось в 1960 г. Российский участок трубы эксплуатирует «Транснефть», словацкий – компания Transpetrol. Ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей».

Идея дотянуть «Дружбу» до Австрии не нова. Она возникла еще в 2003 г. Тогда 49% Transpetrol принадлежало ЮКОСу. «Благодаря проекту с OMV российская нефть наконец прорвется на австрийский рынок, который до сих пор был для нас закрыт», – рассказывал тогда «Ведомостям» источник в ЮКОСе. Завод OMV – Schwechat (мощность 9,6 млн т) работал в основном на африканской и ближневосточной нефти, поступающей из средиземноморского порта Триест в Италии. Собеседник, близкий к переговорам, говорил, что мощность новой трубы составит 5 млн т нефти в год, а ее протяженность – около 60 км. С тех пор параметры не менялись, знает представитель «Транснефти». Одна из проблем этого проекта – земля, по которой должна пройти труба, находится в собственности, отмечает он. Чтобы не заниматься скупкой земли, появился даже вариант строительства туннеля, знает собеседник.

В 2004 г. ЮКОС стал банкротом, его долю в Transpetrol выкупила Словакия (сейчас у правительства 100% в операторе), и к этому проекту OMV вернулась лишь в 2009 г. Тогда топ-менеджер компании Герхард Ройсс рассказывал в интервью Bloomberg, что строительство ответвления может занять год. Тогда российскую нефть завод OMV уже получал – она шла из Новороссийска в порт Триест, а затем по трубопроводу в Вену. Но этот маршрут затратен, объяснял Ройсс.

В течение 2016 г. нефть на австрийский завод OMV поставляла «Газпром нефть». «Сейчас у нас нет никакого контракта на поставку с «Газпром нефтью», – сказал в среду Зеле.

При этом именно завод Schwechat, как писали австрийские СМИ, мог получить «Газпром» в рамках обмена активами с OMV. Но в итоге монополии достались участки в Северном море (их получит «Газпром нефть»).

В 2016 г. по нефтепроводу было прокачано 69 млн т нефти, план на этот год – 67,6 млн т. Это профицитное направление. Возможность увеличить поставки есть, говорит представитель «Транснефти». Российские компании заинтересованы увеличивать экспорт российской нефти по трубе, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Представители «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти» не ответили на запросы «Ведомостей». В 2016 г. российские компании экспортировали в Европу 177,4 млн т нефти (64% всего экспорта). «Европа – наш ключевой рынок, и экспорт нефти прибылен», – добавляет аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Схема финансирования проекта может быть разной, говорит Полищук. Один из вариантов – построить трубу может OMV за свой счет, передать ее оператору и затем платить за прокачку нефти льготный или нулевой тариф, который будет учитывать стоимость сделанных инвестиций. Стоимость строительства 1 км трубы оценивается в $1–3 млн, говорит он.