ВТБ может дать кредит китайцам на покупку доли в «Роснефти»

Президент ВТБ Андрей Костин и исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Сергей Портер / Ведомости

Китайская CEFC профинансирует сделку по покупке 14,16% акций «Роснефти» у консорциума Gleoncore и катарского фонда QIA за счет собственных средств и займов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление китайской компании.

Сделка предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней. Источник «Ведомостей», близкий к одному из продавцов, говорил, что сумма сделки составила 7,5 млрд евро. Другой собеседник утверждает, что сумма сделки составила $9,1 млрд.

Около 60-70% суммы сделки могут быть заемные средства, пишет агентство.

CEFC ведет переговоры с банком развития Китая, который открыл компании кредитную линию на 30 млн юаней (около $4,6 млрд), сказал агентству один из руководителей китайской компании. По словам собеседника в банковских кругах, другим кредитором может выступить ВТБ. Представитель российского банка отказался комментировать Reuters эту информацию.

Ранее ВТБ принимал участие в сделке по приватизации «Роснефти»: в декабре 2016 г. банк выдал совместной компании Glencore и катарского фонда кредит на покупку акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.

Китайская компания выкупила ту часть пакета QHG Oil, под которую консорциум брал кредит, говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин «Интерфаксу». По его словам, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована.

Сделка, скорей всего, не потребует согласования на правительственной комиссии по иностранным инвестициям, сказал сегодня замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов, сообщил «Интерфакс». Он пояснил, что поскольку CEFC – частная компания, она в рамках закона об иностранных инвестициях вправе приобретать миноритарный пакет акций без согласия правкомиссии.

После завершения сделки у «Роснефтегаза» останется 50% плюс 1 акция, на долю BP придется 19,75%, третьим крупнейшим акционером станет китайская CEFC, у катарского фонда будет 4,7%, а у Glencore – 0,5% (последние два будут владеть акциями «Роснефти» через QHG Oil).

CEFC также готова купить 5% акций En+ Олега Дерипаски, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. В ходе IPO En+ хочет продать 20% акций.