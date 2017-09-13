Будущий акционер «Роснефти» станет партнером Олега Дерипаски

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Китайский энерготрейдер CEFC China Energy может принять участие в IPO компании Олега Дерипаски En+. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. CEFC готова купить 5% акций компании, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. Оценка En+ для размещения – $6–8 млрд, знают два собеседника. Таким образом, CEFC может купить акции компании на $300–400 млн. Всего Дерипаска рассчитывал продать примерно 20% акций компании за $1,5 млрд. В апреле источники «Ведомостей» называли другую оценку компании – $8–10 млрд.

«Базовый элемент» (управляет бизнесами Дерипаски) и CEFC в июле подписали комплексное соглашение о сотрудничестве, напоминает представитель En+: «В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны анализируют различные варианты партнерства». Получить комментарии CEFC China Energy не удалось.

CEFC может стать якорным инвестором предстоящего размещения акций компании на Лондонской бирже. En+ готовилась к IPO с начала года. Ожидается, что сделка может состояться в октябре. Инвесторам будут предложены в равных долях новые и существующие акции, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, En+ рассчитывает, что половина покупателей будут якорными инвесторами.

En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». Энергобизнес En+ – один из самых эффективных в России, в 2016 г. его рентабельность по EBITDA составляла 33%. У лидера рынка, «Юнипро», – 37%. Рентабельность всего бизнеса En+ – 24,7%.

Россия в тренде Российские компании пользуются спросом у инвесторов. В феврале семья владельца «Фосагро» Андрея Гурьева продала на бирже 4,5% акций компании примерно на 15 млрд руб. В июне золотодобывающая компания «Полюс» продала 9% акций почти за $800 млн. Несколько дней назад основной владелец ММК Виктор Рашников продал на бирже 3% на $224 млн.

UC Rusal – одна из самых эффективных по рентабельности алюминиевых компаний в мире. Пакет En+ в UC Rusal во вторник на Гонконгской бирже стоил $5,5 млрд, доля En+ в «Иркутскэнерго» на Московской бирже – $1,3 млрд. Деньги, которые En+ выручит от продажи акций, пойдут на погашение долга компании. Он составляет $13 млрд, из которых $8 млрд – это долг UC Rusal, а $5 млрд – «Евросибэнерго», рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к размещению.

CEFC была основана в 2002 г., говорится на ее сайте. Компания начинала с торговли нефтью, а потом выросла в одну из крупнейших частных компаний Китая, специализируется на энергетике, инвестициях в нефтегазовые секторы разных стран, а также во фьючерсы, на скупке долгов и предоставлении услуг лизинга, факторинга, пишет Bloomberg. Годовая выручка CEFC – $40 млрд. Россией CEFC заинтересовалась недавно. На прошлой неделе было объявлено, что CEFC купит у Glencore и Qatar Investment Authority 14,16% «Роснефти», сумму сделки источники «Ведомостей» оценивали в $9,1 млрд (7,5 млрд евро). Когда сделка будет закрыта, не сообщалось. CEFC готова увеличивать свое присутствие в России, поэтому она начала изучать возможность приобретения доли в En+, пишет Reuters.

Вероятно, CEFC в первую очередь привлекли энергоактивы En+, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Но и для алюминиевого бизнеса время сейчас хорошее – с августа цены на металл достигли трехлетних максимумов ($2000 за 1 т). Растущие цены на алюминий и уголь («Евросибэнерго» владеет также угольными активами) помогут размещению. Интерес к бумагам En+ будет как у российских, так и у зарубежных инвесторов, полагает Худалов.

En+ готова делиться успехом с новыми акционерами – компания намерена направлять на дивиденды часть свободного денежного потока, отмечает источник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения. По дивидендной политике UC Rusal распределяет акционерам не более 15% ковенантной EBITDA (с учетом дивидендов, приходящихся на 27,8% «Норникеля»). С 2008 г. UC Rusal дважды заплатила дивиденды по $250 млн – по итогам девяти месяцев 2015 г. и девяти месяцев 2016 г. Но 24 августа совет директоров UC Rusal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в сумме $299,3 млн – на 20% больше предыдущих выплат. В августе «Евросибэнерго» объявила о выплате за 2016 г. дивидендов на 6 млрд руб.