«Роснефть» поставит нефть China Energy

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Михаил Метцель / ТАСС

Сегодня в Китае «Роснефть» и CEFC China Energy договорились о поставках нефти, говорится в сообщении российской компании. «Заключение контракта приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР, что обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти компании», — отмечается в нем. Объемы и сроки поставки в сообщении не раскрываются, а представитель «Роснефти» комментировать их отказался.

CEFC China Energy и «Роснефть» также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает совместную разведку и добычу в Западной и Восточной Сибири, а также сотрудничество в областях нефтепереработки, нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, говорится на сайте «Роснефти». О чем конкретно договорились стороны, в сообщении не указано, а представитель компании не говорит.

«Мы продолжаем работу по укреплению сотрудничества с нашими важными стратегическими партнерами, к которым, несомненно, относится корпорация CEFC China Energy», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

China Energy Company в июле получила возможность купить у «Роснефти» долю в розничном бизнесе, говорится в заявлении последней. Стороны подписали рамочное соглашение, в числе прочего договорились рассмотреть возможность создания на территории России вертикально интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Какую долю сможет получить китайская компания и сколько она готова за это заплатить — неизвестно. В сообщении это не указано, а представитель от комментариев отказался. Об опционе на покупку речи пока что не идет, знает человек, близкий к одной из сторон соглашения, - договоренности рамочные, и их только предстоит наполнять.