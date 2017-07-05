ТЭК
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Роснефть» нашла инвестора

«Роснефть» может продать часть своих АЗС China Energy Company

Компании также думают о создании совместного предприятия и инвестиционного фонда

Китайская нефтяная China Energy Company получила возможность купить у «Роснефти» долю в розничном бизнесе, говорится в заявлении последней. Какую долю сможет получить китайская компания и сколько она готова за это заплатить – неизвестно. В сообщении этого не указано, а представитель от комментариев отказался. Об опционе на покупку речи пока что не идет, знает человек, близкий к одной из сторон соглашения, договоренности рамочные и их только предстоит наполнять.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике