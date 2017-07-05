Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Роснефть» нашла инвестора
«Роснефть» может продать часть своих АЗС China Energy Company
Компании также думают о создании совместного предприятия и инвестиционного фонда
- Виталий Петлевой
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Китайская China Energy Company может купить часть розничного бизнеса «Роснефти», который она планирует выделить в отдельную структуру до конца года
М. Стулов / Ведомости
Китайская нефтяная China Energy Company получила возможность купить у «Роснефти» долю в розничном бизнесе, говорится в заявлении последней. Какую долю сможет получить китайская компания и сколько она готова за это заплатить – неизвестно. В сообщении этого не указано, а представитель от комментариев отказался. Об опционе на покупку речи пока что не идет, знает человек, близкий к одной из сторон соглашения, договоренности рамочные и их только предстоит наполнять.
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