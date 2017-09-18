Еврокомиссия требует сохранить поставки газа через Украину

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Европа не готова оставить Украину с пустой трубой Александр Рюмин / ТАСС

Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы «Газпром» сохранил транзит по украинскому маршруту, заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. «Продолжение транзита газа через Украину после 2020 г. – это приоритет для ЕС», – сказал в пятницу Шефчович. Предметом для беспокойства европейских чиновников остается отсутствие договоренности между «Газпромом» и украинской стороной о продлении договора на транзит газа. Действующее соглашение заканчивается в 2019 г., решения о его продлении пока нет. Тогда же «Газпром» планирует достроить два экспортных трубопровода – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», мощность которых составит 86,5 млрд куб. м в год. Через Украину в 2016 г. «Газпром» поставил в Европу около 80 млрд куб. м газа.

Россия придерживается мнения, что в выборе маршрутов для транзита газа в Европу нужно исходить из соображений экономической целесообразности. «Поставки [газа после 2020 г.], естественно, будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, т. е. России, и гаранта энергетической безопасности, так и для покупателей – западноевропейских стран», – передает слова пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предполагает, что маршрут через Украину может использоваться и после 2020 г., но поставки по этому маршруту сократятся минимум в пять раз. «К началу 2020 г. возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять около 15 млрд куб. м газа – от 10 млрд до 15 млрд куб. м», – говорил Миллер в конце июня.

В 2015 г. министр энергетики России Александр Новак говорил, что контракт с Украиной продлен не будет (см. таймлайн). В 2016 г. Минэнерго смягчило позицию. «Россия готова к проведению дальнейших переговоров по продлению этого контракта, но мы видим большие риски», – передавал слова Новака ТАСС. Ограниченное количество альтернативных маршрутов поставки газа в Европу – ими станут «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – позволяет Украине пользоваться почти монопольным положением транзитера, говорил он.

Европу объяснения российских коллег не успокаивают. В начале июня Еврокомиссия попросила выдать ей мандат на переговоры с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Цель переговоров – определить правовое поле для работы нового трубопровода. Еврокомиссия хочет получить гарантии, что транзит через Украину после 2020 г. будет сохранен. «Мандат включает вопрос потенциального влияния этого газопровода на другие источники газоснабжения, так как в ЕС считают Украину «зоной надежного транзита», – сказал 14 сентября член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете во время обсуждения проекта мандата в Европарламенте.

Традиционно жесткую позицию по поводу строительства трубопровода занимает Польша. «Строительство «Северного потока» было направлено против Польши и стран Балтии. «Северный поток – 2» строится для того, чтобы навредить Украине. Мы должны серьезно относиться к этим вещам вплоть до применения к проекту санкций», – заявил представитель польских консерваторов Марек Юрек. Теперь их поддерживают страны, по территории которых непосредственно проходит маршрут «Северного потока – 2» и которые пока не выдали необходимые на его строительство разрешения. «Этот проект должен быть остановлен», – заявил представитель социал-либеральной партии Дании Мортен Петерсен. «У нас уже есть один трубопровод, зачем нам еще один, который может испортить климат? – сказал член либеральной партии Швеции Фредерик Федерли. – Проект [«Северный поток – 2»] надо остановить».