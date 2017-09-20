Fortum заплатит 3,8 млрд евро за почти половину Uniper

Бизнесы и компетенции Fortum и Uniper очень похожи, приводятся в сообщении Fortum слова гендиректора компании Пекки Лундмарка Uniper

E.On ведет переговоры по продаже оставшихся у него 46,65% Uniper финскому Fortum, говорится в сообщении немецкой компании. Соглашение может быть подписано в 2017 г., сама сделка будет закрыта в 2018 г. после получения одобрения со стороны регуляторов. E.On рассчитывает получить за акции 3,8 млрд евро. Соответственно, весь Uniper оценен в 8,05 млрд евро.

Бизнесы и компетенции Fortum и Uniper очень похожи, приводятся в сообщении Fortum слова гендиректора компании Пекки Лундмарка. В России энергомощности обеих компаний представляют собой эффективную газовую генерацию, приводит он пример. Fortum настроен быть долгосрочным инвестором в Uniper, заверила финская компания.

Немецкая E.On разделила свои активы в 2016 г. на две компании. Одной из них — Uniper — отошли активы в области электрогенерации и глобального трейдинга. В 2016 г. выручка Uniper составила 67,3 млрд евро, а скорректированная EBITDA — 2,1 млрд евро. Установленная мощность всех электростанций Uniper — 38 ГВт. Один из основных активов Uniper — российская энергокомпания «Юнипро», объединяющая шесть тепловых электростанций общей мощностью 11,1 ГВт. За первые шесть месяцев 2017 г. «Юнипро» выручила 37,8 млрд руб. и получила EBITDA 33,1 млрд руб.

Российская «дочка» Fortum представлена восемью тепловыми электростанциями мощностью до 10 ГВт. Также по итогам конкурса в 2017 г. компания получила право строительства в России 1 ГВт ветряных электростанций на условиях гарантированного возврата инвестиций с базовой доходностью в 14%.

«Россия — один из рынков, на которых возможно сотрудничество между нашими компаниями, и этот вопрос мы с радостью обсудим с руководством Uniper», - рассказал на телефонной конференции Лундмарк (слова по «Интерфаксу»). Он отметил, что, несмотря на политическую напряженность, бизнес Fortum в России демонстрирует хорошие показатели. Выручка «Фортума» за первое полугодие 2017 г. составила 37,24 млрд руб., чистая прибыль — 8,2 млрд руб.

Fortum поспешил заверить, что существенных изменений в России не предвидится, но очевидно, что шансы на консолидацию российских активов Fortum и Uniper существенно возросли, считает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Это позволит достичь синергии в снижении затрат, унификации закупочных процедур, управления топливными издержками, перечисляет он. Но вряд ли стоит ожидать такого развития событий в краткосрочной перспективе, говорит Скляр: одновременно необходимо отметить и растущую долговую нагрузку «Фортума» в случае сделки, которую можно профинансировать выделением и продажей объединенных российских активов.