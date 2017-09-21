Fortum усиливает свое положение на российском энергорынке

Она покупает у E.On долю в Uniper, владеющей одной из крупнейших в России энергокомпаний

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В сентябре 2016 г. E.On продала 53% Uniper в рамках IPO на Франкфуртской бирже, после закрытия сделки в 2018 г. немецкая компания выйдет из проекта Uniper

Немецкая E.On ведет переговоры о продаже оставшихся у нее 46,65% Uniper финской Fortum, сообщила немецкая компания. Соглашение может быть подписано в 2017 г. E.On рассчитывает получить 3,8 млрд евро. То есть вся Uniper оценена в 8,05 млрд евро. В сентябре 2016 г. E.On продала 53% Uniper в рамках IPO на Франкфуртской бирже. Таким образом, после закрытия сделки в 2018 г. немецкая компания выйдет из проекта.

В 2016 г. E.On разделила свои активы на две компании. Одной из них – Uniper – отошли активы в области электрогенерации и глобального трейдинга. В 2016 г. выручка Uniper составила 67,3 млрд евро, а скорректированная EBITDA – 2,1 млрд евро. Один из основных активов Uniper – российская энергокомпания «Юнипро», объединяющая шесть тепловых электростанций общей мощностью 11,1 ГВт. У российской «дочки» Fortum восемь тепловых электростанций мощностью до 10 ГВт. В 2017 г. компания получила право строительства в России 1 ГВт ветряных электростанций.

Бизнесы и компетенции Fortum и Uniper очень похожи, приводятся в сообщении Fortum слова гендиректора компании Пекки Лундмарка. По его словам, в России энергомощности обеих компаний представляют собой эффективную газовую генерацию. Fortum настроена быть долгосрочным инвестором в Uniper, заверила финская компания. На телефонной конференции Лундмарк сказал, что, несмотря на политическую напряженность, бизнес Fortum в России демонстрирует хорошие показатели. Выручка «Фортума» за первое полугодие 2017 г. составила 37,24 млрд руб., чистая прибыль – 8,2 млрд руб. За тот же период «Юнипро» выручила 37,8 млрд руб., чистая прибыль составила 24,5 млрд руб. «Мы всего лишь стремимся стать акционером Uniper, и речь идет об инвестиции, а не о поглощении», – сказал Лундмарк.

Шансы на консолидацию российских активов Fortum и Uniper существенно возросли, что позволит достичь синергии в снижении затрат, унификации закупочных процедур, управления топливными издержками, считает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. При этом долговая нагрузка «Фортума» вырастет в случае сделки, которую можно профинансировать выделением и продажей объединенных российских активов, считает он. Долг «Фортума» составляет 52 млрд руб. Сейчас высокий уровень корпоративного управления «Юнипро» и понятная дивидендная политика позволяют акциям торговаться с премией к рынку, но приобретение Fortum доли в Uniper повышает риски для миноритариев «Юнипро», предупреждают аналитики «ВТБ капитала».