«Газпром» и ExxonMobil почти договорились о поставках газа на Сахалине

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«Сахалин-2» ведет добычу газа пока только на двух месторождениях Пресс-служба компании «Сахалин Энерджи» / ТАСС

Операторы проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» выдвинули друг другу встречные предложения по покупке газа «Сахалина-1», сообщил в среду заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. «Идет активное обсуждение между «Сахалином-1» и «Сахалином-2» о порядке монетизации газа. Есть оферта со стороны «Сахалина-1», есть контроферта со стороны «Сахалина-2», – сказал он. – Это обязывающая оферта с формулой цены, с точками приема, с объемами поставки, с учетом пропускных способностей, с калоризацией газа. Это уже высокая степень переговоров».

В начале июня о том, что «Сахалин-1» (оператор – Exxon Neftegaz, у «Роснефти» – 20%) сделал соответствующее предложение, сообщал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Об ответной оферте представители Sakhalin Energy (оператор «Сахалина-2») или «Газпрома» (владеет 50% плюс 1 акция Sakhalin Energy) не упоминали. Из слов Молодцова можно предположить, что предложенные «Сахалином-1» условия сделки «Газпром» не устроили и компания выдвинула встречное предложение. «Газпром» и «Роснефть» отказались от комментариев. Представитель ExxonMobil в среду вечером не ответил на запрос «Ведомостей».

«Сахалин-2» занимается добычей газа на шельфе Охотского моря, который в дальнейшем поступает на СПГ-завод, расположенный на южной оконечности о. Сахалин. Уже введены в эксплуатацию две очереди завода общей мощностью 9,6 млн т в год. Готовится FEED по третьей очереди завода, которая может увеличить его мощность еще на 5,6 млн т. Предполагается, что проект расширения будет готов уже в этом году. Для того чтобы обеспечить третью очередь газом, «Сахалину-2» дополнительно потребуется почти 8 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, между «Газпромом» и CNPC ведутся переговоры по поставкам газа в Китай по «дальневосточному маршруту». «Обсуждаются объемы поставок до 8 млрд куб. м. Цифра еще окончательно не определена, в зависимости от согласия сторон будет определена позже», – расказывала в июне генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

В июле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что переговоры по «дальневосточному маршруту» могут быть завершены в этом году. В среду по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии в Пекине вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что переговоры находятся «в продвинутой стадии» и могут быть завершены в самое ближайшее время. «Надеемся, что там можно все очень быстро завершить и двигаться вперед, – сказал Дворкович. – Основные переговоры будут во время визита Алексея Борисовича Миллера сюда [в Пекин] в ближайшее время».

Ресурсной базой для «Сахалина-2» являются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. Возможность того, что газ «Сахалина-1» может быть использован для третьей очереди, Медведев в июне не исключал. «Помимо этого у нас сахалинские месторождения «Газпрома» тоже являются, я подчеркиваю, потенциальным источником для третьей очереди», – уточнял он.

Возможности «Газпрома» по добыче на сахалинском шельфе ограничены санкциями – обеспечить газом и третью очередь СПГ-завода, и возможные поставки в Китай компания за счет собственных месторождений пока не сможет, убежден партнер RusEnergy Михаил Крутихин. «Теоретически «Сахалин-2» мог бы увеличить добычу, но незначительно. А разработка Южно-Киринского месторождения пока невозможна из-за американских санкций. Это ставит компанию в положение, когда газ «Сахалина-1» ей в любом случае будет нужен», – говорит он. В том, чтобы найти компромисс, заинтересованы обе компании, напоминает эксперт. «У «Сахалина-1» нет другого способа реализовать свой газ. Около 2 млрд куб. м компания поставляет в Хабаровск, но добывать может до 12 млрд куб. м в год. «Сахалин-1» планировал свое СПГ-производство, но в конце концов проект был отложен на неопределенный срок. Других вариантов реализовать нет. А закачивать весь газ обратно в пласт тоже невозможно», – говорит Крутихин.