РЖД может получить долгосрочный тариф на перевозку грузов

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: Длинные тарифы для РЖД

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Железнодорожные тарифы составляют более 50% всех транспортных расходов грузоотправителей, говорится в письме замминистра экономического развития Станислава Воскресенского Е. Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предлагает установить долгосрочные тарифы на перевозку грузов по железной дороге до 2025 г., следует из письма замминистра экономического развития Станислава Воскресенского вице-премьеру Аркадию Дворковичу (с копией документа удалось ознакомиться «Ведомостям»). Письмо подтвердили два федеральных чиновника.

Железнодорожные тарифы составляют более 50% всех транспортных расходов грузоотправителей, говорится в письме. Это влияет на их возможность реализовывать свою продукцию и осуществлять инвестиции. И, по данным Минэкономразвития, понятные и долгосрочные принципы госрегулирования могут повысить эффективность работы железнодорожного транспорта. Наличие долгосрочных тарифов является одним из основных факторов поддержания стабильной макроэкономической среды и сегодня это самый актуальный вопрос с точки зрения как потребителей, так и РЖД, добавил представитель министерства. Кроме того, непредсказуемая индексация – это ущерб для инвестиционной деятельности компаний, говорит источник в компании-грузоотправителе. «Банки не дают финансирование на длительный период, если нет фиксированных доходов», – отметил он.

РЖД поддерживает идею долгосрочного тарифа, говорит ее представитель: «Это повышает предсказуемость ценообразования для грузоотправителей и, соответственно, прогнозируемость доходной базы для перевозчика».

Необходимо установить тарифы сроком до 10 лет, заявлял ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев. До 2018 г. действует пятилетняя индексация, установленная в 2013 г., напоминает советник руководителя ФАС Павел Шпилевой.

Дворкович с предложениями Минэкономразвития согласился и поручил до 1 ноября подготовить параметры индексации тарифов, следует из его ответа министерству 19 сентября.

В 2017 г. индексация составила 4%. РЖД получила также целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт. Базовый уровень индексации тарифов в 2018–2019 гг. должен быть на уровне 4%, говорил в сентябре министр экономического развития Максим Орешкин (по ТАСС). По инвестиционной надбавке решения пока нет.

ФАС, по словам Шпилевого, поддерживает вариант тарифа, исходя из принципа «инфляция минус», но основой все-таки должен стать новый прейскурант, а не существующий. Представитель РЖД оптимальный размер индексации не назвал, сославшись на необходимость обсуждения конкретных параметров регулирования. В мае президент компании Олег Белозеров говорил «Ведомостям», что РЖД рассчитывает сохранить надбавку в 2% – и направить их на конкретные направления, например БАМ, Транссиб и подходы к портам.

Долгосрочный тариф даст грузоотправителям и РЖД предсказуемость денежных потоков, отсутствие которой сопряжено с высокими рисками при финансовом планировании, говорит партнер A.T. Kearney Евгений Богданов. Такой тариф позволит РЖД привлечь финансирование на второй этап модернизации БАМа, говорит источник в одной из компаний-грузоотправителей.

«Тарифы с привязкой к инфляции – распространенная в мире практика, большинство грузоотправителей может устроить вариант «инфляция плюс/минус 1%», – отмечает Богданов. Такой подход, кроме прочего, не создаст для грузоотправителей угрозы роста транспортных расходов. «Основой может стать и существующий прейскурант 10-01 (документ, регулирующий стоимость перевозки грузов. – «Ведомости»), но для этого необходимо зафиксировать конкретные параметры. Ждать поправок в документ не нужно», – отмечает Богданов.