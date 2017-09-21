Правительство не планирует возврат дотаций для «Почты России»

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: «Почта» за свои

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«Почта России» перестала получать господдержку с 2015 г., и совокупно с 2011 по 2014 г. предприятие получило от государства 18,9 млрд руб. М. Стулов / Ведомости

Правительство не рассматривает возврат государственных субсидий для «Почты России», заявил вчера журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. Его слова передал «Интерфакс». «Отдельные регионы где-то их [«Почту России»] поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета – нет, не планируется», – уточнил Дворкович. Как правило, в регионах речь идет о нефинансовой поддержке – например, о предоставлении помещений, поясняет представитель «Почты России».

«Почта России» перестала получать господдержку с 2015 г., и совокупно с 2011 по 2014 г. предприятие получило от государства 18,9 млрд руб. Это были государственные дотации на покрытие убытков от предоставления социально значимых услуг – например, работу «Почты России» на малонаселенных территориях. Во вторник гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой. «Если она будет, мы будем работать лучше», – сказал он.

Минкомсвязи пока не обсуждало возврат субсидий с руководством «Почты России», говорит представитель министерства. Возвращение госфинансирования – это пожелание «Почты России», на которое правительство вряд ли согласится, солидарны собеседник «Ведомостей» в правительстве и два собеседника в Минкомсвязи. Возможно, руководство предприятия «прощупывает почву», исследуя возможность возвращения господдержки, предполагает один из них.

В 2013 г. «Почта России» приняла новую стратегию развития. Она гласила, что реформа предприятия должна идти без государственных денег, за собственный счет. С 2015 г. ФГУП получает не обеспеченную поддержкой государства чистую прибыль, что считалось главным достижением предыдущего руководства предприятия. И сейчас «Почта России» инвестирует в развитие собственные средства и кредиты. В 2017 г. предприятие планировало потратить на это 53,1 млрд руб., из которых 36,5 млрд должно поступить в виде кредитов, следовало из утвержденной Минкомсвязи программы деятельности «Почты России».

В июле Дворкович называл одной из задач Подгузова акционирование госпредприятия, закон о котором «Почта России» ждет уже несколько лет. Как показывает российская и мировая практика, потребность в государственных субсидиях является лучшим стимулом к акционированию, говорит аналитик «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин. Он предполагает, что в условиях хронического дефицита федерального бюджета именно просьба о господдержке может стимулировать правительство решить вопрос с акционированием.