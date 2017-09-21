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Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: Новый год будет не хуже прошлого

Ранние продажи новогодних туров не разочаровали туроператоров

Туристы выбирают пляжные направления или горы

Спрос на новогодние туристические поездки пока на уровне прошлого года, глубина бронирований такая же, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Если весной количество ранних бронирований выросло в разы, напоминает Ломидзе, то сейчас такого ажиотажа нет: во многом виноваты курсы валют, по отношению к которым рубль снова начал ослабевать.

Ряд туроператоров говорят о заметном росте спроса. У TezTour количество ранних бронирований выросло на 15–20%, у онлайн-сервиса Level.Travel – на 43%, рассказали их представители. По словам представителя TUI, в этом году ранних бронирований больше, насколько, он не сказал.

На Новый год россияне в основном выбирают пляжный и горнолыжный отдых, говорит представитель TezTour. Почти 70% туристов предпочитают на Новый год поехать в Юго-Восточную Азию, добавляет гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин: самые популярные пляжные направления – Индия и Вьетнам. Также россияне активно бронируют Таиланд, Доминиканскую Республику и ОАЭ, отмечает представитель TezTour. Популярность Арабских Эмиратов выросла в разы благодаря отмене виз в начале 2017 г., напоминает Ломидзе: увеличилось количество рейсов в страну, а цены стали ниже. TezTour даже запустила туда собственную полетную программу, говорит ее представитель.

Из горнолыжных направлений популярны Австрия, Италия, Испания, Андорра, отмечает представитель TezTour; российские направления бронируют в последний момент. По словам представителя TUI, бронирования новогодних туров и по России уже начались. Сейчас, по его словам, бронируют только Красную Поляну в Сочи, но обычно ближе к Новому году хорошо продаются Домбай и Приэльбрусье.

Как правило, при ранних бронированиях более популярны «долларовые» направления, а не в страны еврозоны, говорит представитель TezTour: горнолыжный отдых немного дороже пляжного, а в ранних бронированиях туристы стремятся купить именно дешевые туры. Например, пляжный тур на неделю в Таиланд на одного человека в отель «3 звезды» стоит в среднем $510, а горнолыжный тур в Австрию также на семь дней в аналогичную категорию отеля – 626 евро без учета визы, по данным TezTour.

Зимних ранних бронирований пока не очень много, знает Ломидзе: многие туристы еще стараются купить путевки на бархатный сезон в конце сентября – начале октября. По ее словам, для такого отдыха популярны Турция, Тунис и Израиль.

Некоторые туроператоры делают ставку на зимнюю Турцию, продолжает представитель TezTour: туда близко и дешево лететь, туры значительно дешевле – от 30 000 руб. на человека за неделю в отеле «5 звезд». Пока спрос растет на все направления, продолжает он: в среднем зимой ожидается рост организованного турпотока до 45%. Туристический рынок стабилизируется, полагает Малютин: люди увидели, что политические и экономические проблемы перестали быть критичными, и задумались об отдыхе. Но пока много на путешествия они не тратят, отмечает он.

В 2017 г. выездной турпоток из России начал восстанавливаться: в январе – июне 2017 г. число россиян, отдыхающих за рубежом, выросло на 29%, по данным Росстата. Во многом это связано с открытием Турции в начале 2017 г.: туда за лето прилетело около 3 млн россиян.

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