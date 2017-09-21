Ранние продажи новогодних туров не разочаровали туроператоров

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: Новый год будет не хуже прошлого

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На Новый год россияне в основном выбирают пляжный и горнолыжный отдых Кирилл Кухмарь / ТАСС

Спрос на новогодние туристические поездки пока на уровне прошлого года, глубина бронирований такая же, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Если весной количество ранних бронирований выросло в разы, напоминает Ломидзе, то сейчас такого ажиотажа нет: во многом виноваты курсы валют, по отношению к которым рубль снова начал ослабевать.

Ряд туроператоров говорят о заметном росте спроса. У TezTour количество ранних бронирований выросло на 15–20%, у онлайн-сервиса Level.Travel – на 43%, рассказали их представители. По словам представителя TUI, в этом году ранних бронирований больше, насколько, он не сказал.

На Новый год россияне в основном выбирают пляжный и горнолыжный отдых, говорит представитель TezTour. Почти 70% туристов предпочитают на Новый год поехать в Юго-Восточную Азию, добавляет гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин: самые популярные пляжные направления – Индия и Вьетнам. Также россияне активно бронируют Таиланд, Доминиканскую Республику и ОАЭ, отмечает представитель TezTour. Популярность Арабских Эмиратов выросла в разы благодаря отмене виз в начале 2017 г., напоминает Ломидзе: увеличилось количество рейсов в страну, а цены стали ниже. TezTour даже запустила туда собственную полетную программу, говорит ее представитель.

Из горнолыжных направлений популярны Австрия, Италия, Испания, Андорра, отмечает представитель TezTour; российские направления бронируют в последний момент. По словам представителя TUI, бронирования новогодних туров и по России уже начались. Сейчас, по его словам, бронируют только Красную Поляну в Сочи, но обычно ближе к Новому году хорошо продаются Домбай и Приэльбрусье.

Как правило, при ранних бронированиях более популярны «долларовые» направления, а не в страны еврозоны, говорит представитель TezTour: горнолыжный отдых немного дороже пляжного, а в ранних бронированиях туристы стремятся купить именно дешевые туры. Например, пляжный тур на неделю в Таиланд на одного человека в отель «3 звезды» стоит в среднем $510, а горнолыжный тур в Австрию также на семь дней в аналогичную категорию отеля – 626 евро без учета визы, по данным TezTour.

Зимних ранних бронирований пока не очень много, знает Ломидзе: многие туристы еще стараются купить путевки на бархатный сезон в конце сентября – начале октября. По ее словам, для такого отдыха популярны Турция, Тунис и Израиль.

Некоторые туроператоры делают ставку на зимнюю Турцию, продолжает представитель TezTour: туда близко и дешево лететь, туры значительно дешевле – от 30 000 руб. на человека за неделю в отеле «5 звезд». Пока спрос растет на все направления, продолжает он: в среднем зимой ожидается рост организованного турпотока до 45%. Туристический рынок стабилизируется, полагает Малютин: люди увидели, что политические и экономические проблемы перестали быть критичными, и задумались об отдыхе. Но пока много на путешествия они не тратят, отмечает он.

В 2017 г. выездной турпоток из России начал восстанавливаться: в январе – июне 2017 г. число россиян, отдыхающих за рубежом, выросло на 29%, по данным Росстата. Во многом это связано с открытием Турции в начале 2017 г.: туда за лето прилетело около 3 млн россиян.