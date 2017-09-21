UC Rusal посчитала убытки своих заводов из-за перебоев с электричеством

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UC Rusal подала иск к «МРСК Сибири» на 40 млн руб. А. Гордеев / Ведомости

В среду, 20 сентября, Арбитражный суд Республики Хакасии принял к рассмотрению иск Саяногорского алюминиевого завода UC Rusal к Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири («МРСК Сибири»).

Сумма иска – 39 млн руб. Суть его не раскрывается. Примерно в такую же сумму компания оценивала убытки заводов от перебоев с электричеством. UС Rusal подала иск 15 сентября. Представитель говорил, что иск связан с аварией, произошедшей 29 мая 2017 г. Тогда в результате аварии заводы сбросили нагрузку на 1,43 ГВт,

27 июня три завода оказались обесточены в течение часа. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы лишились нагрузки на 3,4 ГВт, сообщало Минэнерго.

«Отключение нагрузки на объектах компании происходит регулярно, и ее не устраивает такая система, когда UC Rusal как потребитель каждый год платит все большие суммы за услуги энергетиков, включая не только цену на электроэнергию и ее передачу, но и оплачивая в полном объеме договоры о предоставлении мощности, а качество этих услуг постоянно падает, влияя на износ оборудования, ограничивая бесперебойную работу предприятий и т. п.», – рассказывал ранее представитель UC Rusal «Ведомостям». Он и представитель «МРСК Сибири» в среду не ответили на вопросы «Ведомостей».

Причины аварии 29 мая расследовала комиссия Ростехнадзора. По сообщению «Интерфакса», ведомство предписало UC Rusal модернизировать системы энергоснабжения на саяногорском и хакасском заводах. Получить комментарии представителя Ростехнадзора не удалось. Представитель UC Rusal также не смог пояснить, какие именно требования предъявили им в ведомстве.

Представитель «Системного оператора» сказал, что причиной аварии стала несогласованная работа устройств автоматического управления на объекте. В результате система не смогла равномерно распределить генерацию электроэнергии между остальными объектами. «Авария не была локализована, и произошел каскад отключений», – добавил собеседник.

«В судебно-арбитражной практике аналогичных споров очень много, – сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры» Герман Вишневский. – Как правило, суды удовлетворяют требования истцов о взыскании убытков, если, конечно, поставщик электроэнергии не представит доказательств того, что отключение электроэнергии произошло по не зависящим от него причинам».