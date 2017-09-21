Промышленность
Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: UC Rusal нужен ток

UC Rusal посчитала убытки своих заводов из-за перебоев с электричеством

Компания подала иск к «МРСК Сибири» на 40 млн руб.

В среду, 20 сентября, Арбитражный суд Республики Хакасии принял к рассмотрению иск Саяногорского алюминиевого завода UC Rusal к Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири («МРСК Сибири»).

Сумма иска – 39 млн руб. Суть его не раскрывается. Примерно в такую же сумму компания оценивала убытки заводов от перебоев с электричеством. UС Rusal подала иск 15 сентября. Представитель говорил, что иск связан с аварией, произошедшей 29 мая 2017 г. Тогда в результате аварии заводы сбросили нагрузку на 1,43 ГВт,

27 июня три завода оказались обесточены в течение часа. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы лишились нагрузки на 3,4 ГВт, сообщало Минэнерго.

«Отключение нагрузки на объектах компании происходит регулярно, и ее не устраивает такая система, когда UC Rusal как потребитель каждый год платит все большие суммы за услуги энергетиков, включая не только цену на электроэнергию и ее передачу, но и оплачивая в полном объеме договоры о предоставлении мощности, а качество этих услуг постоянно падает, влияя на износ оборудования, ограничивая бесперебойную работу предприятий и т. п.», – рассказывал ранее представитель UC Rusal «Ведомостям». Он и представитель «МРСК Сибири» в среду не ответили на вопросы «Ведомостей».

Причины аварии 29 мая расследовала комиссия Ростехнадзора. По сообщению «Интерфакса», ведомство предписало UC Rusal модернизировать системы энергоснабжения на саяногорском и хакасском заводах. Получить комментарии представителя Ростехнадзора не удалось. Представитель UC Rusal также не смог пояснить, какие именно требования предъявили им в ведомстве.

Представитель «Системного оператора» сказал, что причиной аварии стала несогласованная работа устройств автоматического управления на объекте. В результате система не смогла равномерно распределить генерацию электроэнергии между остальными объектами. «Авария не была локализована, и произошел каскад отключений», – добавил собеседник.

«В судебно-арбитражной практике аналогичных споров очень много, – сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры» Герман Вишневский. – Как правило, суды удовлетворяют требования истцов о взыскании убытков, если, конечно, поставщик электроэнергии не представит доказательств того, что отключение электроэнергии произошло по не зависящим от него причинам».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике