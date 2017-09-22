ВТБ получил долю в месторождении Мусы Бажаева

На освоение платинового месторождения на Таймыре нужно до $1,5 млрд

Статья опубликована в № 4413 от 22.09.2017 под заголовком: ВТБ инвестирует в платину

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ВТБ получил миноритарную долю в структуре «Русской платины» Мусы Бажаева, разрабатывающей платиновые месторождения Черногорское и Норильск-1 на Таймыре «Русская платина»

ВТБ получил миноритарную долю в структуре «Русской платины» Мусы Бажаева, разрабатывающей платиновые месторождения Черногорское и Норильск-1 на Таймыре, сообщил «Интерфакс» в четверг. Банк приобрел 3% в Черногорском проекте, сказал представитель «Русской платины». Он и представитель ВТБ сумму сделки не раскрыли. Аналитик АКРА Максим Худалов оценивает долю не более чем в $10 млн.

Одним из акционеров проекта ВТБ стал еще в декабре 2016 г., рассказывал ранее «Ведомостям» представитель компании. У банка есть опцион на увеличение доли до 20%. Когда ВТБ воспользуется этим правом, его представитель не говорит.

«Если будет принято решение об интеграции Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск-1, то ВТБ может не только увеличить свою долю в Черногорском месторождении до 20%, но и войти в капитал Таймырской ГМК», – пояснил представитель «Русской платины». Черногорский проект более проработан и поэтому понятен банкирам, добавил он.

ВТБ считает Черногорский проект привлекательной инвестицией с большим потенциалом роста стоимости с учетом выхода «Русской платины» на публичные рынки капитала, добавил представитель банка. Компания рассматривает возможность IPO после запуска месторождений. Окончательное решение будет зависеть от конъюнктуры рынка, пояснил представитель «Русской платины».

Компания собирается начать добычу на месторождениях меди, никеля и платиноидов в 2020 г. План добычи на Норильске-1 – не более 2–3 млн т руды, на Черногорском – 9 млн т. Инвестиции в проекты оцениваются в $6,5 млрд: из них в Черногорский – $1,3–1,5 млрд и более $5 млрд – в Норильск-1, сообщил представитель «Русской платины». По словам Бажаева, ВТБ может стать «основным финансовым партнером».

С тех пор как «Русская платина» приобрела месторождения, платина подешевела почти в 2 раза, но вот палладий и медь в последнее время дорожают благодаря росту спроса на электромобили, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Высокие цены на цветные металлы позволяют компании эффективнее согласовывать кредитование с банками, добавляет Худалов.