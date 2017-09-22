На этот раз из шахты «Заполярная – 2» подняли 263 горняков; в феврале 2016 года на одной из шахт погибли 36 человек

На шахте «Северстали» опять эвакуация Е.Разумный / Ведомости

22 сентября в шахте «Заполярная - 2» произошло задымление на глубине 780 м, передает МЧС России по Республике Коми. На момент инцидента в шахте находились 263 горняка, говорится в сообщении МЧС. В пресс-службе АО «Воркутауголь» сообщили, что все работники эвакуированы, пострадавших в результате задымления нет.

Представитель «Северстали» отмечает, что незначительное задымление произошло в районе рельсового штрека пл. 4 шахты «Воркутинская». «Все работники эвакуированы, пострадавших нет. Дополнительно были выведены на поверхность работники шахты "Заполярная", поскольку она связана с "Воркутинской" единой вентиляционной сетью», — отметил представитель «Северстали».

В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники МЧС. Открытого горения в шахте нет. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме, работа предприятий возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС, добавили в «Северстали».

Сейчас на АО «Воркутауголь» (единственный угольный актив «Северстали») приходится 4,1 млн т коксующегося угля добычи в 2016 г., на 27% меньше, чем в 2015 г. За первое полугодие 2017 г. компания добыла 2,4 млн т, что меньше показателей первого полугодия 2016 г.

Коксующийся уголь нужен компании для производства стали. Но самообеспеченность углем после взрыва на шахте «Воркутинская» в феврале 2016 г. около 70%.

«Северсталь» решила временно законсервировать шахту «Северная» в Воркуте, где в феврале произошло несколько взрывов метана и погибли 36 человек. Решение о консервации принято технической комиссией, в которую входят представители Ростехнадзора, МЧС и «Северстали», сообщила компания. Причина консервации — вероятность возникновения пожаров в выработках, говорится в пресс-релизе. «Безопасность людей — наш главный приоритет, поэтому никакие мероприятия на шахте "Северная" не будут проводиться до полной уверенности в безопасности любых работ на ней», — признавала компания. Шахта может быть расконсервирована в случае необходимости, добавлял представитель «Северстали».

«Северсталь» намерена отрабатывать запасы «Северной» через расположенную рядом шахту «Комсомольская», но после 2020 г., отмечал представитель компании.