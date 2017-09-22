Из этих средств $700 млн потратят на новые мощности по выпуску труб для нефтяной отрасли

ОМК инвестирует $1 млрд в производство труб Andrey Rudakov / Bloomberg

ОМК намерен инвестировать $1 млрд в новые мощности по производству различных труб, рассказал председатель совета директоров ОМК и основной акционер Анатолий Седых.

ОМК уже начал строить новый цех по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG, трубы используют на нефтепромыслах), сейчас ведет переговоры с поставщиками оборудования, инвестиции в проект до 2021 г. составят около 40 млрд руб ($700 млн), отметил Седых. Оборудование планируется закупать у Mitsubishi, Danieli и других поставщиков.

По словам основного акционера ОМК, компания намерена финансировать развитие из собственных средств, заемного финансирования не предполагается, как и поиск стратегического партнера.

По словам Седых, в ближайшие пять лет загрузка мощностей по производству труб большого диаметра (ТБД, используются для строительства газопроводов) будет не ниже 70-80%, а окончание крупных инвестпроектов компанию не беспокоит.

Компания планирует участвовать в тендере на поставки труб для строительства трубопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия. Кроме того, ОМК рассматривает возможное участие в ряде других проектов, в том числе в проекте «Роснефти» в Курдистане, в случае их реализации.

В прошлый вторник ОМК объявила о решении закрыть одну из последних мартеновских печей. Это произойдет в первом полугодии 2018 г. на Выксунском металлургическом заводе (Нижегородская обл., производит трубы большого диаметра, железнодорожные колеса), рассказал «Интерфаксу» управляющий директор завода Александр Барыков. «Демонтаж печи позволит компании снизить нагрузку металлургического производства завода на окружающую среду», – рассказал «Ведомостям» директор по развитию активов компании Дмитрий Чернышев.