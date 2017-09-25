Евгений Дод освобожден из-под ареста

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Экс-руководитель «Русгидро» Евгений Дод Денис Абрамов / Ведомости

Следствие освободило из-под домашнего ареста экс-руководителя «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в незаконном начислении себе премий, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.

«В связи с тем, что в отношении Дода истек предельный срок нахождения под домашним арестом, он освобожден. Обвинение с него не снято», - сказал он. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к Доду, также его знакомый. Но это не значит, что дело закрыто, просто истекла мера пресечения - домашний арест, в остальном же все по-старому, расследование продолжается, говорит последний.

Адвокат Евгения Дода от комментариев отказался. Получить комментарий СКР пока не удалось.

Доду и главному бухгалтеру «Русгидро» Дмитрию Финкелю летом 2016 г. было предъявлено обвинение по статье «мошенничество». По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» за 2013 г. они и другие неустановленные лица изготовили, а Дод лично подписал указ о специальном премировании членов правления, согласно которому начислил самому себе премию в 353,21 млн руб. Позднее следствие переквалифицировало их действие на статью «растрата». Дод и Финкель были арестованы, а затем в декабре были переведены под домашний арест.

В начале сентября «Коммесантъ» сообщил, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Дода. Поводом для отправки материалов в СКР для дополнительного расследования стали противоречия в финансовых экспертизах, которые были проведены следствием и стороной защиты, писало издание.

В понедельник источник «Интерфакса» сказал, что дополнительное расследование в отношении Дода пока не проводится, так как СКР обжаловал отказ Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение.