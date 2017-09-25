Власти Петербурга решили не повышать стоимость проезда в транспорте в 2018 году Е. Егоров / Ведомости

Субсидии транспортным предприятиям Петербурга в 2018 г. вырастут на 32% - с 28,8 млрд до 38 млрд руб. ГУП «Петербургский метрополитен» получит 18 млрд руб., «Пассажиравтотранс» - 8 млрд руб., «Горэлектротранс» - 8,3 млрд руб., следует из проекта бюджета Петербурга на 2018 г., который подготовил городской комитет финансов. Всего на развитие транспортной системы из бюджета будет выделено 120,7 млрд руб. (+21%). Доходы бюджета Петербурга в 2018 г. составят 538,6 млрд руб., расходы – 587,5 млрд руб., дефицит - 48,9 млрд руб. (9,24% от доходной части), следует из документа.

«Было принято решение, что тарифы на транспорт не будут увеличены в следующем году, это, безусловно, дорогое решение, но оно было принято», - объясняет председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

За всю постсоветскую историю тарифы на транспорт в Петербурге не повышали лишь дважды – в 2012 и 2014 гг., говорит Ярослав Кабаков, заместитель гендиректора ИК «Финам». По его словам, замедление темпов инфляции, снижение стоимости кредитования ЦБ и снижение темпов роста тарифов на электроэнергию оправдывают такой шаг. Выборы губернатора только в 2019 г., так что замораживать цены сейчас, вроде, особого смысла нет, рассуждает эксперт.

В 2017 г. тарифы на транспорт в Петербурге существенно выросли. Стоимость разовой поездки увеличилась на 10 руб. Проезд в метро подорожал до 45 руб., на наземном транспорте - до 40 руб. В 2016 г. жетон метро подорожал с 31 до 35 руб. В 2017 г. субсидии ГУП «Петербургский метрополитен» составили более 12 млрд руб. (в 2016 г. – 11,2 млрд руб.). Субсидия наземному электротранспорту - 6,8 млрд руб. (в 2016 г. – 6,7 млрд руб.), автобусным перевозчикам – 9 млрд руб. (в 2016 г. – 8,4 млрд руб.). Изначально метрополитен просил 13,7 млрд руб. субсидий, «Горэлектротранс» – 6,8 млрд руб., «Пассажиравтотранс» – 6,5 млрд руб. «Мы не можем себе позволить дополнительно субсидировать наших перевозчиков», - говорил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осенью 2016 г.

Повышение тарифа в 2016 г. сказалось не в лучшую сторону: пассажиропоток в общественном транспорте сократился в первом полугодии, например «Горэлектротранс» перевез на 1,1 млн пассажиров меньше, чем за первое полугодие 2016 г., замечает Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер». По его словам, дальнейшее повышение тарифа не было бы воспринято на «ура» населением города, которые в следующем году будут голосовать на выборах, а так же гостями города, которые приедут на матчи Чемпионата мира. К сожалению, отказ от индексации в 2018 г. может привести к тому, что уже в 2019 г. тарифы будут повышены значительно сильнее, добавляет он.

На социальную обстановку в городе решение о заморозке тарифов повлияет не сильно, говорит Кабаков: «Население вряд ли преисполнится особой любви к власти и оптимизма на основании отмены повышения тарифов – всё-таки последние годы снижения реальных располагаемых доходов и девальвация рубля серьёзно ударили по потребительскому поведению».