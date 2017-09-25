Промышленность

«Роснефть» заказала «Звезде» еще пять танкеров

Стоимость заказа может составлять около $1–1,25 млрд

«Роснефть» заказала на судоверфи «Звезда» еще пять нефтеналивных танкеров класса Aframax, говорится в сообщении «Роснефти». Сумму контрактов представитель «Роснефти» говорить отказался. Это дополнительные суда к тем, что в начале сентября заложила и заказала компания, говорится в сообщении. Тогда было заложено четыре мелкосидящих ледокола и судна служебно-вспомогательного флота и заказано пять танкеров.

Новые пять судов, как и прежние, будут построены совместно с южнокорейским партнером ССК «Звезда» компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и поступят в эксплуатацию к 2021 г., говорится в сообщении. Оператором проекта станет ПАО «Совкомфлот», отмечает источник, близкий к одной из сторон.

Суда второй партии (будут готовы к 2020 г.) будут работать, как и прежние, на газомоторном топливе. Длина одного танкера составит 250 м, ширина - 44 м, осадка - 15 м, дедвейт - 114 000 т, а максимальная скорость - 14,6 узла. Суда будут соответствовать ледовому классу ICE-1B, отмечается в сообщении «Роснефти».

«Цены на новые танкеры могут существенно варьироваться в зависимости от типа, размера судна и его ледовых характеристик», - говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. «Один Aframax может стоить около $60 млн, а стоимость нефтяного танкера ледового класса (как в этом случае) может доходить до $250 млн за каждый», - считает эксперт. То есть суммарно стоимость заказа может составить $1-1,25 млрд.

«Для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 г. «Звезде» надо получить портфель в 178 судов», - говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября. Таким образом, «Роснефть» уже обеспечила 14 контрактов, а для того чтобы собрать нужный портфель, «Звезде» осталось получить всего 164 заказа.

У «Роснефти» много арктических проектов, отмечает аналитик БКС Кирилл Таченников. В середине июня «Роснефть» сообщила об открытии первого месторождения нефти на шельфе Восточной Арктики. Речь идет о Хатангском лицензионном участке в море Лаптевых. Нефть была обнаружена в результате бурения скважины «Центрально-Ольгинская – 1» с берега полуострова Хара-Тумус Хатангского залива. В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т н. э., указано на сайте компании. В апреле во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным Сечин доложил, что с 2017 по 2021 г. инвестиции в освоение арктического шельфа составят 250 млрд руб. За предыдущие пять лет «Роснефть» уже потратила на это 100 млрд руб., следует из сообщения компании.

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