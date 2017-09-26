ТЭК
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Якутский газ нашел выход в Китай

ЯТЭК Зиявудина Магомедова хочет составить конкуренцию Аркадию Ротенбергу

Якутская компания собирается построить метанольный завод стоимостью более $1 млрд, чтобы поставлять продукцию в Азию

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) планирует построить самый крупный метанольный завод в России. ЯТЭК разрабатывает Средневилюйское и Мастахское газоконденсатные месторождения в Якутии и поставляет потребителям газовое топливо.

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