Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Дорогой мирный атом
Покупатели электроэнергии просят правительство отложить запуски АЭС
Атомная энергия обходится промышленным потребителям в 30 раз дороже энергии, вырабатываемой на угле
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Все российские АЭС находятся в собственности «Росэнергоатома» – всего 10 АЭС мощностью 27,9 ГВт, еще восемь энергоблоков сооружаются
«Росатом»
В первом полугодии конечная цена на электроэнергию для промышленных потребителей европейской части России и Урала выросла на 15–20%. Одной из основных причин роста стал ввод новых мощностей АЭС, указал в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев («Ведомости» ознакомились с копией письма от 21 сентября). За последний год было введено 2,1 ГВт мощностей АЭС, за которые потребители платят 3–4 млн руб./МВт месяц, пишет Киселев: это почти в 30 раз выше, чем текущая цена, сложившаяся на конкурентном отборе мощности.
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