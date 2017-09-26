Покупатели электроэнергии просят правительство отложить запуски АЭС

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Все российские АЭС находятся в собственности «Росэнергоатома» – всего 10 АЭС мощностью 27,9 ГВт, еще восемь энергоблоков сооружаются «Росатом»

В первом полугодии конечная цена на электроэнергию для промышленных потребителей европейской части России и Урала выросла на 15–20%. Одной из основных причин роста стал ввод новых мощностей АЭС, указал в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев («Ведомости» ознакомились с копией письма от 21 сентября). За последний год было введено 2,1 ГВт мощностей АЭС, за которые потребители платят 3–4 млн руб./МВт месяц, пишет Киселев: это почти в 30 раз выше, чем текущая цена, сложившаяся на конкурентном отборе мощности.