Транспорт
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Порт Сабетта достроят в суде

Подрядчик строительства порта Сабетта подал иск к «Росморпорту»

«УСК Мост» требует взыскать 1,1 млрд рублей задолженности по проекту

Один из подрядчиков морского порта Сабетта – компания «УСК Мост» (входит в группу компаний «СК Мост» Владимира Костылева, Евгения Сура и Руслана Байсарова) 29 июня 2017 г. подала иск в Арбитражный суд г. Москвы к «Росморпорту» о взыскании задолженности по проекту, говорится в материалах суда. Компания просит выплатить ей около 1,13 млрд руб. Судебное разбирательство назначено на 3 октября 2017 г. Представители «УСК Мост» и «Росморпорта» на запросы «Ведомостей» не ответили.

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