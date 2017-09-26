СМИ сообщили о планах Мельниченко инвестировать в производство меди в Сербии

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Андрей Мельниченко инвестирует в производство меди в Сербии Сергей Портер / Ведомости

Основной владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заинтересован в приватизации сербского производителя меди RTB Bor, сообщил во вторник «Интерфакс» со ссылкой на сербскую газету Blic.

Издание, ссылаясь на на источник в правительстве Сербии, рассказало, что российский бизнесмен уже провел геологическую, технологическую и финансовую экспертизу актива и выразил готовность к заключению стратегического партнерства. Мельниченко намерен инвестировать в развитие завода $600 млн. Инвестиции пойдут на открытие рудника «Черово-2», а также на увеличение мощностей шахт «Велики Кривели» рядом с Бором и «Южны Ривер» рядом с Майданпеком.