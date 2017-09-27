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Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Нефть утекает на Восток

Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай

С начала 2017 года в Китай было экспортировано 38,7 млн т нефти, это составило 13,8% всего импорта страны

Уже полтора года Россия – главный поставщик нефти в Китай. В 2016 г. Россия поставила туда 52,5 млн т нефти (13,7% всего импорта Китая), а за январь – август в Китай ушло 38,7 млн т нефти (13,8% общего импорта), следует из данных Главного таможенного управления КНР, на которые ссылается «Интерфакс». Ближайший конкурент России – Ангола, которая поставила на местный рынок 35,22 млн т нефти (12,5%), следует из статистики.

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