Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Обед у «Хомяков»
Совладелец «Евразии» и Fitness House Алексей Фурсов запускает сеть буфетов со шведским столом за 400 рублей
Эксперты сомневаются в успехе такого формата
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Первые буфеты открылись при спортклубах Fitness House
«Хомяки»
Группа учредителей Fitness House запускает новую сеть буфетов «Хомяки», где можно есть без ограничений, рассказал «Ведомостям» президент и совладелец «Евразии» и сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов. Стоимость одного посещения – 400 руб., за которые посетитель получает все, что выберет, – начиная от горячих блюд и заканчивая десертом, напитки также входят в цену, рассказал он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}