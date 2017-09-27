Совладелец «Евразии» и Fitness House Алексей Фурсов запускает сеть буфетов со шведским столом за 400 рублей

Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Обед у «Хомяков»

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Первые буфеты открылись при спортклубах Fitness House «Хомяки»

Группа учредителей Fitness House запускает новую сеть буфетов «Хомяки», где можно есть без ограничений, рассказал «Ведомостям» президент и совладелец «Евразии» и сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов. Стоимость одного посещения – 400 руб., за которые посетитель получает все, что выберет, – начиная от горячих блюд и заканчивая десертом, напитки также входят в цену, рассказал он.