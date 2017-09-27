Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Обед у «Хомяков»

Совладелец «Евразии» и Fitness House Алексей Фурсов запускает сеть буфетов со шведским столом за 400 рублей

Эксперты сомневаются в успехе такого формата

Группа учредителей Fitness House запускает новую сеть буфетов «Хомяки», где можно есть без ограничений, рассказал «Ведомостям» президент и совладелец «Евразии» и сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов. Стоимость одного посещения – 400 руб., за которые посетитель получает все, что выберет, – начиная от горячих блюд и заканчивая десертом, напитки также входят в цену, рассказал он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике