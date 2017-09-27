Росавиация предложила ввести страховой сбор с каждого авиабилета

Максим Стулов / Ведомости

Росавиация предлагает ввести страховой сбор в 10 руб. с каждого авиабилета. Это позволит создать резерв на 1 млрд руб., что будет достаточно в случае банкротства любой авиакомпании, заявил в среду руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

По словам Нерадько, банкротство «ВИМ-авиа», для выполнения регулярных рейсов которой придется выделить 200 млн руб. из бюджета, вновь сделало актуальным тему создания страхового резерва в сфере авиаперевозок. Авиакомпании выступают против этого предложения, но «жизнь подсказывает, что механизм такой нужен», признал чиновник.

Нерадько заявил, что Росавиация давно выступает за обязательное страхование ответственности авиаперевозчиков за невыполненную перевозку. По его мнению, дополнительно необходимо ввести страхование за гибель пассажиров и перед третьими лицами.

«Мы провели анализ международной практики в этой области, в ряде европейских стран есть механизмы и типы страхования, в том числе добровольные. В нашем случае должно быть обязательное страхование. В этом году мы перевезем более 100 млн пассажиров, то хотя бы 10 руб., отчисляемые по одному билету, приведут в общей сложности к страховому резерву 1 млрд, что будет достаточно», - заявил руководитель Росавиации.

«Инициатив сейчас много, к примеру, сегодня туроператоры предложили авиакомпаниям вносить предоплату», - напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его мнению, создание фонда лишь частично может решить проблему с банкротством авиаперевозчиков, но глобально надо решать другой вопрос - налогообложение и регулирование авиакомпаний в этой сфере. «У нас авиакомпании банкротятся одна за одной: аэропорты прибыльные, нефтяные компании прибыльные, а авиакомпании возят себе в убыток. Это все приведет к тому, что останется один «Аэрофлот», он взвинтит цены и тогда от него пощады не будет», - заключает эксперт.