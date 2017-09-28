Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Что нашла PepsiCo в России

Что обнаружила PepsiCo после покупки «Вимм-билль-данна» в 2011 году

Американцам пришлось проверять его на коррупционные и финансовые нарушения, случайно узнала WSJ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает жалобу главного юрисконсульта PepsiCo (с мая 2011 г. по июнь 2012 г.) Моры Смит. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД), после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo.

PepsiCo получила полный контроль над ВБД в сентябре 2011 г., потратив около $5 млрд. Смит контролировала работу внешних юристов из Gibson, Dunn & Crutcher – их PepsiCo наняла, когда получила данные о возможных нарушениях в ВБД. SEC должна решить, не была ли Смит уволена, потому что ее деятельность раздражала руководителей PepsiCo, говорят знакомые с ситуацией люди, расследование находится на ранней стадии и может не привести к каким-либо дисциплинарным мерам.

SEC вызвала Смит для получения сведений по более крупному расследованию: комиссия выясняет, не ограничивают ли крупные компании сотрудников в возможности информировать о нарушениях, говорится в записке, подготовленной юридической фирмой WilmerHale. Эту записку вместе с остальными документами по делу Смит юрист WilmerHale по ошибке переслал корреспонденту WSJ. SEC, похоже, сосредоточилась на обвинениях Смит, которая утверждает, что ей отомстили [в PepsiCo] в нарушение правил SEC о защите информаторов, говорится в записке.

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