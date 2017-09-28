«Сахалин-1» не отказался от своего завода по сжижению газа

Хотя по поручению президента Владимира Путина уже начал переговоры о поставках сырья на завод «Сахалина-2»

Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: «Сахалин-1» не расстанется с заводом

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«Сахалин-1» хочет построить СПГ-завод несмотря ни на что Юрий Смитюк / ТАСС

Оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz (20% – у «Роснефти», контроль – у ExxonMobil) сообщил, что не собирается отказываться от строительства собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) рядом с пос. Де-Кастри. Компания высоко оценивает перспективы спроса на СПГ в Тихоокеанском регионе, а в строительстве собственных мощностей видит возможность эффективно монетизировать запасы газа, сказал президент компании Стивен Батт. Более того, на этапе подготовки предварительной проектной документации предполагаемую мощность «Дальневосточного СПГ» получилось увеличить почти на 25% до 6,2 млн т, следует из материалов Exxon Neftegaz. Еще год назад представители «Сахалина-1» говорили о возможности строительства завода на 5 млн т СПГ в год. Стоимость проекта оценивалась в сумму около $8 млрд, сообщал «Интерфакс».