Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: «Новатэк» расширит «Ямал СПГ»
«Новатэк» думает об увеличении мощности «Ямал СПГ»
В случае строительства еще одной, четвертой линии мощность завода составит 17,5 млн т
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Полностью завершить строительство завода «Новатэк» рассчитывает почти на год раньше запланированного срока
Евгений Разумный / Ведомости
«Новатэк» может увеличить мощность своего первого завода по сжижению газа, передал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Ямал СПГ». Проект завода «Ямал СПГ», который должен появиться рядом с пос. Сабетта, предусматривал строительство трех очередей мощностью 5,5 млн т в год каждая. Компания сообщила о планах по строительству еще одной очереди, которая увеличит общую мощность завода до 17,5 млн т в год (на 1 млн т в год).
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