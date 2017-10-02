«Новатэк» думает об увеличении мощности «Ямал СПГ»

В случае строительства еще одной, четвертой линии мощность завода составит 17,5 млн т

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Полностью завершить строительство завода «Новатэк» рассчитывает почти на год раньше запланированного срока Евгений Разумный / Ведомости

«Новатэк» может увеличить мощность своего первого завода по сжижению газа, передал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Ямал СПГ». Проект завода «Ямал СПГ», который должен появиться рядом с пос. Сабетта, предусматривал строительство трех очередей мощностью 5,5 млн т в год каждая. Компания сообщила о планах по строительству еще одной очереди, которая увеличит общую мощность завода до 17,5 млн т в год (на 1 млн т в год).