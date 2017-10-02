ВЭБ профинансирует покупку вагонов для московского метро на 38 млрд рублей

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Помимо поставки в лизинг предусматривается сервисное обслуживание вагонов в течение 30 лет Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Внешэкономбанк (ВЭБ) и «Трансхолдлизинг» (входит в «Трансмашхолдинг») заключили кредитное соглашение по приобретению поездов «Москва» и их предоставлению в лизинг московскому метрополитену по контракту жизненного цикла, следует из сообщения банка.

Проект предусматривает поставку 768 вагонов (96 составов) «Метровагонмаша» (Мытищи, Московская область, входит в «Трансмашхолдинг»). Первый транш кредита планируется направить уже в начале октября. Представитель банка добавил, что финансирование осуществляется за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Сейчас у структур «Трансмашхолдинга» (33% принадлежит Alstom, остальное — структурам Искандара Махмудова и Андрея Бокарева) заключено с московским метро два таких контракта: в марте 2014 г. был подписан контракт на 832 вагона с поставкой в 2014-2017 гг. и в декабре 2014 г. - еще на 768 вагонов с поставкой в 2017-2020 гг.