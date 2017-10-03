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Дарья Белоглазова
Транспорт
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: ВЭБ везет вагоны для метро

Внешэкономбанк профинансирует покупку Московским метрополитеном новых вагонов «Москва»

Общая сумма сделки с «Трансмашхолдингом» составит 38 млрд рублей

Московское метро получит 96 поездов (768 вагонов) нового поколения «Москва» по контракту жизненного цикла благодаря средствам Внешэкономбанка (ВЭБ), следует из сообщения последнего. Вагоны поставит «Трансмашхолдинг». Его структура «Трансхолдлизинг» и ВЭБ заключили кредитное соглашение по поставке и передаче в лизинг вагонов «Метровагонмаша» (Мытищи, Московская область, входит в «Трансмашхолдинг») на сумму 38 млрд руб., говорится в сообщении. Помимо поставки в лизинг предусматривается сервисное обслуживание вагонов в течение 30 лет.

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