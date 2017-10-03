Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: ВЭБ везет вагоны для метро
Внешэкономбанк профинансирует покупку Московским метрополитеном новых вагонов «Москва»
Общая сумма сделки с «Трансмашхолдингом» составит 38 млрд рублей
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Сейчас доля новых вагонов в метро – 40%
Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Московское метро получит 96 поездов (768 вагонов) нового поколения «Москва» по контракту жизненного цикла благодаря средствам Внешэкономбанка (ВЭБ), следует из сообщения последнего. Вагоны поставит «Трансмашхолдинг». Его структура «Трансхолдлизинг» и ВЭБ заключили кредитное соглашение по поставке и передаче в лизинг вагонов «Метровагонмаша» (Мытищи, Московская область, входит в «Трансмашхолдинг») на сумму 38 млрд руб., говорится в сообщении. Помимо поставки в лизинг предусматривается сервисное обслуживание вагонов в течение 30 лет.
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