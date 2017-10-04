Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: «Роснефть» вырастет на ConocoPhillips
Добыча «Роснефти» может вырасти еще на четверть
Размер прироста будет сопоставим с текущей добычей ConocoPhillips, прогнозирует «Ренессанс капитал»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Удачность выбранной стратегии – активно скупать активы и параллельно развивать уже имеющуюся базу – мы сможем оценить лет через 15–20, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук
Евгений Разумный / Ведомости
Теперь за счет освоения имеющихся месторождений компания может увеличить в ближайшие пять лет добычу нефти и газа на четверть – на 1,3 млн барр. н. э. в сутки, говорится в отчете «Ренессанс капитала». В этом году компания добудет углеводородов почти 260 млн т н. э., в 2021 г. – 325 млн т, следует из отчета. Размер прироста будет сопоставим с текущей добычей ConocoPhillips, пишут аналитики «Ренессанс капитала».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}