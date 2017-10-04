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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: «Роснефть» вырастет на ConocoPhillips

Добыча «Роснефти» может вырасти еще на четверть

Размер прироста будет сопоставим с текущей добычей ConocoPhillips, прогнозирует «Ренессанс капитал»

Теперь за счет освоения имеющихся месторождений компания может увеличить в ближайшие пять лет добычу нефти и газа на четверть – на 1,3 млн барр. н. э. в сутки, говорится в отчете «Ренессанс капитала». В этом году компания добудет углеводородов почти 260 млн т н. э., в 2021 г. – 325 млн т, следует из отчета. Размер прироста будет сопоставим с текущей добычей ConocoPhillips, пишут аналитики «Ренессанс капитала».

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