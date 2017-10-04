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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Автомобили подвезли палладий

Впервые за 16 лет палладий дороже платины

Металл дорожал благодаря росту спроса на автомобили в Китае и производства электромобилей

В конце сентября палладий впервые с 2001 г. стал дороже платины. 30 сентября, по данным Thomson Reuters, тройская унция палладия стоила на Лондонской бирже металлов $934,5. Унция платины стоила $909,24. Правда, 1 октября цена палладия упала (см. график). Металл дорожал на фоне растущего в Китае спроса на автомобили с бензиновым двигателем и спроса на электромобили, говорят эксперты.

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