Впервые за 16 лет палладий дороже платины

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Автомобили подвезли палладий Eugene Hoshiko / AP

В конце сентября палладий впервые с 2001 г. стал дороже платины. 30 сентября, по данным Thomson Reuters, тройская унция палладия стоила на Лондонской бирже металлов $934,5. Унция платины стоила $909,24. Правда, 1 октября цена палладия упала (см. график). Металл дорожал на фоне растущего в Китае спроса на автомобили с бензиновым двигателем и спроса на электромобили, говорят эксперты.