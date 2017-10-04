Бизнес
Платный
Валерия Лебедева
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Деньги уходят в сеть

Объем онлайн-платежей в этом году вырос больше чем вдвое

Петербуржцы стали чаще заказывать в интернете электронику и еду

С января по сентябрь 2017 г. количество онлайн-платежей, проведенных петербуржцами, выросло на 62%, их оборот увеличился на 130% по сравнению с тем же периодом 2016 г., говорится в исследовании «Яндекс.Денег». По его данным, больше всего в среднем за раз люди тратят на авиабилеты – 8842 руб., погашение кредитов – 3853 руб. и жилищно-коммунальные услуги – 2345 руб., средний чек в интернет-магазинах составляет 1943 руб. В исследовании учитывались онлайн-платежи жителей Петербурга через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу». Самые популярные методы онлайн-оплаты на Северо-Западе, согласно исследованию, – интернет-банкинг (в частности, через «Сбербанк онлайн» платят 60,2% респондентов) и банковские карты (49%).

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