Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Дерипаска продаст 15% En+
Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах
Эксперты оценивают пакет в $1,5 млрд
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У Дерипаски скоро появятся новые партнеры по En+
Евгений Разумный / Ведомости
Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Уже есть решение о проведении первичного размещения 15% акций холдинга. Листинг акций будет в Лондоне, а в Москве планируется размещение российских депозитарных расписок, приводит ТАСС пояснения своих собеседников. Источник «Ведомостей», знакомый с условиями размещения, подтвердил, что Дерипаска планирует размещение 15% акций. Представитель En+ не ответил на запрос «Ведомостей».
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