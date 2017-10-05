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У Дерипаски скоро появятся новые партнеры по En+ Евгений Разумный / Ведомости

Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Уже есть решение о проведении первичного размещения 15% акций холдинга. Листинг акций будет в Лондоне, а в Москве планируется размещение российских депозитарных расписок, приводит ТАСС пояснения своих собеседников. Источник «Ведомостей», знакомый с условиями размещения, подтвердил, что Дерипаска планирует размещение 15% акций. Представитель En+ не ответил на запрос «Ведомостей».